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Dünya futboluna damga vuracak hamle! David Beckham çıldırdı! Lionel Messi, Luis Suarez ve Sergio Busquets, Inter Miami'de birleşecek...

03.10.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden olan David Beckham, aktif futbolculuk kariyerine nokta koymasının ardından MLS ekibi Inter Miami'nin hem ortak sahibi hem de başkanı olmuştu. Dünyaya damga vurmuş isimleri kadrosuna katmak isteyen Beckham'ın listesi ortaya çıktı. Efsane futbol adamının gündeminde PSG'den Lionel Messi, Nacional'den Luis Suarez ve Barcelona'dan Sergio Busquets'in olduğu iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Aktif futbolculuk kariyerinde Manchester United, Los Angeles Galaxy, AC Milan ve Paris Saint-Germain formalarını giyen David Beckham, başkanlık kariyerinde de büyük hamlelerin peşinde. İngiliz futbolunun yetiştirdiği en büyük oyuncular arasında yer alan David Beckham, MLS ekibi Inter Miami'nin ortak sahibi ve başkanı olmuştu.

DAVID BECKHAM ÇILDIRDI

TRANSFER LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

TRANSFER LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI
Kadrosuna dünyaca ünlü isimleri katmak isteyen Beckham'ın transfer listesi ifşa oldu.

DÜNYA YILDIZLARI

DÜNYA YILDIZLARI
Marca'nın haberine göre; David Beckham'ın transfer listesinde PSG'den Lionel Messi, Nacional'den Luis Suarez ve Barcelona'dan Sergio Busquets yer alıyor.

LIONEL MESSI

LIONEL MESSI
Lionel Messi'nin daha önce PSG yönetimiyle yaptığı görüşmede sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmayacağını bildirdiği ve yeni bir maceraya atılacağı ifade edildi.

SERGIO BUSQUETS

SERGIO BUSQUETS
Sergio Busquets'in ise Barcelona ile mevcut kontratının sezon sonuyla birlikte biteceği ve 34 yaşındaki yıldızın İspanya La Liga devinden ayrılacağı belirtildi.

LUIS SUAREZ

LUIS SUAREZ
Son olarak Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra futbola başladığı kulüp olan Nacional'e geri dönen Luis Suarez'in kasım ayında takıma veda edeceği açıklanmıştı. Suarez'in de Messi ve Busquets gibi Inter Miami'ye katılma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.
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