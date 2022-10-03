Dünya futboluna damga vuracak hamle! David Beckham çıldırdı! Lionel Messi, Luis Suarez ve Sergio Busquets, Inter Miami'de birleşecek...

Aktif futbolculuk kariyerinde Manchester United, Los Angeles Galaxy, AC Milan ve Paris Saint-Germain formalarını giyen David Beckham, başkanlık kariyerinde de büyük hamlelerin peşinde. İngiliz futbolunun yetiştirdiği en büyük oyuncular arasında yer alan David Beckham, MLS ekibi Inter Miami'nin ortak sahibi ve başkanı olmuştu.

DAVID BECKHAM ÇILDIRDI

TRANSFER LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI Kadrosuna dünyaca ünlü isimleri katmak isteyen Beckham'ın transfer listesi ifşa oldu.

DÜNYA YILDIZLARI Marca'nın haberine göre; David Beckham'ın transfer listesinde PSG'den Lionel Messi, Nacional'den Luis Suarez ve Barcelona'dan Sergio Busquets yer alıyor.

LIONEL MESSI Lionel Messi'nin daha önce PSG yönetimiyle yaptığı görüşmede sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmayacağını bildirdiği ve yeni bir maceraya atılacağı ifade edildi.

SERGIO BUSQUETS Sergio Busquets'in ise Barcelona ile mevcut kontratının sezon sonuyla birlikte biteceği ve 34 yaşındaki yıldızın İspanya La Liga devinden ayrılacağı belirtildi.