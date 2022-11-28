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Dünya Kupası'nda bu da yaşandı! Arama motoruna 'Japonya Almanya maçı izle' yazmışlardı, öyle bir şey seyrettiler ki...

28.11.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası'nda heyecan sürerken, tüm dünyanın takip ettiği dev organizasyondan kendilerine çıkar sağla amaçlı yayınlar ve paylaşımlar yapan kişiler de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kişilerden biri de 23 Kasım'da oynanan Almanya Japonya mücadelesinde ortaya çıktı. Karşılaşma öncesi 40 bin Vietnamlı'ya Dünya Kupası diye FIFA 23'te oynanan Almanya - Japonya maçını izleten sahtekarlar bundan yüzlerce dolar kazandı. İşte detaylar...

Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası birbirinden heyecanlı maçlara sahne oluyor. Gruplardaki ikinci maçlarla süren Dünya Kupası heyecanı birçok sporsever tarafından yakından takip edilirken, 23 Kasım'da oynanan ve Japonya'nın geriden gelerek rakibini 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından oldukça ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.

Karşılaşmayı izlemek üzere binlerce Vietnamlı sporsever arama motorlarına 'Almanya Japonya maçı izle' aramasını yaparken, karşılarına çıkan linke tıklayarak mücadeleyi izlemeye başladı.

Ancak video oyunların gerçeklikten ayırt edilemez bir noktaya gelinen günümüzde, Vietnamlılar maçı internetten izlemek üzere yaptıkları aramanın sonucunda kendilerini bir YouTube yayında buldu ve maçı izlemeye koyuldu.

Ancak yayında Almanya Japponya maçı ünlü futbol oyunu FIFA 23 yayınından başka bir şey değildi.

BAĞIŞ TOPLADI

BAĞIŞ TOPLADI

Binlerce sporsever karşılaşmayı izlemeye koyulurken, yayıncı oyun olduğu belli olmasın diye görüntü biraz uzaktan çektiği görüldü.

Birçok kullanıcı yayının yalnızca bir oyun olduğunu fark etse de bir o kadar kişi yayını izlemeye devam etti. Hatta yayını yapan kişi bazı izleyenlerden yüzlerce dolar da bağış topladı.

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