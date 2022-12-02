Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Hangi takımlar tur atladı? Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman? Dünya Kupası eşleşmeleri...

2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ederken, son 16'ya kalan takımlarda büyük oranda netlik kazanmış durumda. Son 2 bilet bugün H ve G gruplarından çıkacak olan Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları için heyecan dorukta.Şu ana kadar A, B, C, D, E ve F grupları tamamlanırken, gruplardan çıkan ve Dünya Kupası'na veda eden takımların yanı sıra eşleşmeler de belli oldu.