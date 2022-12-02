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Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Hangi takımlar tur atladı? Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman? Dünya Kupası eşleşmeleri...

02.12.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ederken, grup maçları büyük oranda tamamlandı. Yalnızca H ve G Grupları'nda son maçlar henüz tamamlanmazken, diğer gruplarda son 16'ya yükselen takımların yanı sıra eşleşmeler de belli oldu. Peki son 16 turunda hangi takımlar karşı karşıya gelecek? Son 16 turu maçları ne zaman? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ederken, son 16'ya kalan takımlarda büyük oranda netlik kazanmış durumda. Son 2 bilet bugün H ve G gruplarından çıkacak olan Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları için heyecan dorukta.Şu ana kadar A, B, C, D, E ve F grupları tamamlanırken, gruplardan çıkan ve Dünya Kupası'na veda eden takımların yanı sıra eşleşmeler de belli oldu.

DÜNYA KUPASI SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

DÜNYA KUPASI SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

Katar 2022 Dünya Kupası Grup Aşaması maçları sonunda şimdiye kadar elde edilen sonuçlara göre son 16 turuna çıkmayı başaran Hollanda, Abd, Arjantin, Avustralya, Fransa, Polonya, İngiltere, Senegal, Japonya, Hırvatistan, Fas ve İspanya oldu.

DÜNYA KUPASI SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN?

DÜNYA KUPASI SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN?

FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması maçlarının noktalanması ve tüm takımların belli olmasının ardından son turu maçları oynanmaya başlanacak. 3-4-5-6 Aralık 2022 tarihlerinde son 16 turu müsabakaları oynanacak.

DÜNYA KUPASI SON 16 MAÇLARI RÖVANŞLI MI?

DÜNYA KUPASI SON 16 MAÇLARI RÖVANŞLI MI?

Dünya Kupası son 16 turu tek maç olarak oynanacak. Çeyrek final ve yarı final de tek maç şeklinde ilerleyecek ve rövanş maçı olmayacak.

İŞTE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

İŞTE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

HOLLANDA – ABD

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