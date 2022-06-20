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Dünya Mülteciler Günü'nde 'Benim Gözümden Hayat' sergisi açıldı

20.06.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sergi, Mardin'de yaşayan Türk ve mülteci çocukların birlikte uyum içinde çalışarak çektikleri, her kareye hayal güçlerinden ve hayatlarından birer parça kattıkları fotoğraflardan oluşuyor - BMMYK Türkiye Temsicisi Philippe Leclerc: - "Sergi, temel hedefimiz olan çocukların hayatlarını çocuk gibi yaşamalarını sağlamayı aktarıyor"

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Ofisi, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde 'Benim Gözümden Hayat' isimli fotoğraf sergisi açtı.

BMMYK Türkiye Temsicisi Philippe Leclerc'in ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşen açılışta müzisyenler Enzo Ikah ve Six Pack sahne aldı.

Etkinlikte konuşan Leclerc, sergideki fotoğrafların çocukların yaratıcılığını, neşesini ve güzelliğini gözler önüne serdiğini belirterek, "Sergi, temel hedefimiz olan çocukların hayatlarını çocuk gibi yaşamalarını sağlamayı aktarıyor." dedi.

- "Sergiyle çocukların neşelerini, yaratıcılıklarını ve açık yürekliliklerini kutluyoruz"

Evrensel olanın güvenli bir yaşama erişme hakkı olduğunu vurgulayan Leclers, "Aslında Dünya Mülteciler Gününde üzüntülü bir şeyi kutluyoruz. Çünkü burada toplanmamızının sebebi savaş, şiddet, zulüm ve insan hakları suistimalleri nedeniyle yerinden edilmiş insanlar oluşturuyor. Ama bugün bu sergiyle aynı zamanda çocukların neşelerini, yaratıcılıklarını ve açık yürekliliklerini kutluyoruz. Onların ne kadar dayanıklı olduklarını, ama aynı zamanda çocukluklarını yaşamaları kutluyoruz." diye konuştu.

Leclers, dünyada zorla evlerinden edilen kişilerin sayısının 100 milyonu aştığına dikkati çekerek, "Sınırlar onlar için açık tutulmalıdır. Bu çatışmayı kendileri seçmedi. Yaşadıkları zorluğu kendileri seçmedi. Çatışma zamanlarında ayrılıklar meydana gelebilirken, özellikle büyükanne ve büyükbabaları veya kardeşleri de dahil olmak üzere sevdikleriyle birlikte yaşayabilmek için bugün bizim yardımımıza ve desteğimize her zamankinden daha çok ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

Sirkhane Darkroom tarafından yürütülen Gezici Darkroom Fotoğrafçılık Projesi'nin yürütücüsü ve "Benim Gözümden Hayat" sergisi küratörü Serbest Salih ise gerçekleştirdikleri atölyede çocuklarla birlikte yol yürüyen bir yetişkin olduğunu aktararak, "Programa destek veren kurumlara ve bugün aramızda olmayan eserlerin gerçek sahibi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sergi, Mardin'de yaşayan Türk ve mülteci çocukların birlikte uyum içinde çalışarak çektikleri, her kareye hayal güçlerinden ve hayatlarından birer parça kattıkları fotoğraflardan oluşuyor.

BMMYK Türkiye ve Her Yerde Sanat Derneği çatısı altındaki Sirkhane Darkroom tarafından yürütülen Gezici Darkroom Fotoğrafçılık Projesi ile 7-17 yaş arası 270 Türk, Suriyeli ve Iraklı çocuğa analog fotoğrafçılık konusunda Mardin'deki atölyelerde temel teknik eğitim verildi.

Dünya Mülteciler Günü'nde 'Benim Gözümden Hayat' sergisi açıldı

- Sergi, Mardin'de yaşayan Türk ve mülteci çocukların birlikte uyum içinde çalışarak çektikleri, her kareye hayal güçlerinden ve hayatlarından birer parça kattıkları fotoğraflardan oluşuyor - BMMYK Türkiye Temsicisi Philippe Leclerc: - "Sergi, temel hedef

Dünya Mülteciler Günü'nde 'Benim Gözümden Hayat' sergisi açıldı

Dünya Mülteciler Günü'nde 'Benim Gözümden Hayat' sergisi açıldı

Dünya Mülteciler Günü'nde 'Benim Gözümden Hayat' sergisi açıldı

Dünya Mülteciler Günü'nde 'Benim Gözümden Hayat' sergisi açıldı

Dünya Mülteciler Günü'nde 'Benim Gözümden Hayat' sergisi açıldı

Dünya Mülteciler Günü'nde 'Benim Gözümden Hayat' sergisi açıldı

Dünya Mülteciler Günü'nde 'Benim Gözümden Hayat' sergisi açıldı

Dünya Mülteciler Günü'nde 'Benim Gözümden Hayat' sergisi açıldı

Dünya Mülteciler Günü'nde 'Benim Gözümden Hayat' sergisi açıldı

Dünya Mülteciler Günü'nde 'Benim Gözümden Hayat' sergisi açıldı

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