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  4. "Dünyanın en güzel kızı" olarak tanınıyordu! Thylane Blondeau tatilde görüntülendi

"Dünyanın en güzel kızı" olarak tanınıyordu! Thylane Blondeau tatilde görüntülendi

28.12.2023 08:00 | Son Güncelleme:
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6 yaşındayken "Dünyanın en güzel kızı" unvanını alan model Thylane Blondeau şimdilerde 22 yaşında. Güzelliğiyle moda dünyasında serüvenine devam eden güzel isim Noel tatilinde plajda yakalandı.

İlk kez dört yaşındayken defileye çıkan, altı yaşında Vogue dergisine poz veren veren ve ‘dünyanın en güzel kızı’ şeklinde lanse edilen Thylane Blondeau, artık 22 yaşında.

Thylane Blondeau, henüz altı yaşındayken "dünyanın en güzel kızı" unvanını almıştı.


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ARTIK 22 YAŞINDA

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Blondeau podyumların da aranan modelleri arasında bulunuyor.

Fransız model Thylane Blondeau, son olarak Noel tatilinde görüntülendi. Tüm gün plajda olan güzel isim bir ara dalgalarla mücadele etti, plajda fit vücudunu sergiledi.

Instagram hesabında 6 milyondan fazla takipçisi olan Thylane Blondeau, eski futbolcu Patrick Blondeau ile oyuncu Véronika Loubry'nin kızı. 15 yıl önce Vogue dergisinin çocuk özel sayısında ‘dünyanın en güzel kızı' olarak tanıtılan Fransız model, 2018 yılında henüz 17 yaşındayken ‘Haven May’ adında bir marka yarattı.

Blondeaui 10 yaşındayken Vogue Paris’e cinsellik çağrışımlı verdiği tartışmalı pozla gündeme geldi. 16 yaşındayken L'Oréal’in marka temsilcisi oldu.

Güzel model şimdilerde ise kariyerine emin adımlarla devam ediyor ve podyumlarda fırtına gibi esiyor.

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Thylane Blondeau Model yaşında
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