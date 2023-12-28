"Dünyanın en güzel kızı" olarak tanınıyordu! Thylane Blondeau tatilde görüntülendi

İlk kez dört yaşındayken defileye çıkan, altı yaşında Vogue dergisine poz veren veren ve ‘dünyanın en güzel kızı’ şeklinde lanse edilen Thylane Blondeau, artık 22 yaşında.

Thylane Blondeau, henüz altı yaşındayken "dünyanın en güzel kızı" unvanını almıştı.



