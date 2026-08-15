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Güllü soruşturmasında yeni ses kaydı: Tuğyan Ülkem Gülter çıplak fotoğraflarla 'şantaj' yapmak istemiş

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı. Tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in nişanlısı Kervan Eminoğlu hakkında yaptığı öne sürülen konuşmadaki “şantaj” detayı dikkat çekti. Seyhan Soylu ile yapılan görüşmelerdeki yapılan plan ise kan dondurdu

Güllü soruşturmasında yeni ses kaydı: Tuğyan Ülkem Gülter çıplak fotoğraflarla 'şantaj' yapmak istemiş

Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Güllü soruşturmasında peş peşe çıkan ses kayıtları ise kan donduruyor.

Son olarak Tuğyan Ülkem Gülter'in 'Sisi' lakabıyla tanınan Seyhan Soylu ile yaptığı telefon görüşmeleri ortaya çıkmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre; yeni ses kayıtları da var.

Kayıtlarda, Gülter'in nişanlısı Kervan Eminoğlu'na ait olduğu öne sürülen özel görüntülerin yayınlatılmasının konuşulduğu ve konuşma sırasında "şantaj" ifadesinin geçtiği iddia edildi. Ses kaydında Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşıyla yaptığı konuşmada, "Bende çıplak videoları var, lütfen bunları yayınlar mısın?" şeklinde konuştuğu öne sürülürken, devamında "Mecburdum. Bir gün bu konuma geleceğimi biliyordum" ifadelerinin kullanıldığı duyuldu.

Güllü soruşturmasında yeni ses kaydı: Tuğyan Ülkem Gülter çıplak fotoğraflarla şantaj yapmak istemiş 1

Kayıttaki "Şantaj?" sorusuna ise Tuğyan'ın "Severiz" yanıtı kan dondurdu.

NİŞANLISI İLE 'SİSİ'NİN KONUŞMASI KAN DONDURDU

ATV Haber'in yayınına göre dosyadaki dikkat çeken kayıtlardan bir diğeri ise magazin dünyasında "Sisi" lakabıyla tanınan Seyhan Soylu ile Kervan Eminoğlu arasında geçtiği öne sürülen konuşma yer aldı. Soylu'nun, Eminoğlu'nu Güllü'nün patronu olduğu belirtilen Ferdi Aydın konusunda uyardığı iddia edildi.

Güllü soruşturmasında yeni ses kaydı: Tuğyan Ülkem Gülter çıplak fotoğraflarla şantaj yapmak istemiş 2

Kayıtta Soylu'nun, "Ben dış kapının dış mandalıyım, hayatımda görmediğim senin beraber olduğun kadını koruyorum" şeklinde konuştuğu öne sürüldü.

SİSİ İLE PLAN YAPMIŞLAR

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bir diğer konuşmada ise Gülter ile Seyhan Soylu arasında geçtiği iddia edilen diyalog dikkat çekti Soylu'nun "Ama seni böyle taçlandırarak anlatmalı", ifadesine Gülter ise "Babam yapar" şeklinde yanıt verdi.

Güllü soruşturmasında yeni ses kaydı: Tuğyan Ülkem Gülter çıplak fotoğraflarla şantaj yapmak istemiş 3

Seyhan Soylu'nun konuşmalarda "Baban 'Kızım çok öfkeliydi ama annesi en az 5-6 kere onu öldürecek diye zor zoruna kaçtı' der mi?" ifadesi ise kan dondurdu.

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Güllü
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