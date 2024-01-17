Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham tüle sarınıp iç çamaşırıyla poz verdi

Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını olarak seçilen Ashley Graham pozlarıyla adından söz ettiriyor. Büyük beden modeli olan Ashley Graham, geçtiğimiz senelerde ikizlerini kucağına almış olmasına rağmen podyumlardan uzak kalmadı.





Üç çocuk annesi olan Amerikalı model, şu sıralar yine podyumların aranan isimleri arasında yer alıyor.

Daha önce "12 yaşımdayken kendi bedenimden utandırıldım" diyerek zorbalığa maruz kaldığını açıklayan ünlü model her kadının bedeniyle barışık olması için sık sık tavsiyelerde bulunuyor.

Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen Ashley Graham bu defa son pozuyla sosyal medyayı salladı.

İç çamaşırı ile tüle sarınıp poz veren ünlü modelin bu pozu kısa sürede beğeni topladı.