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  4. Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham tüle sarınıp iç çamaşırıyla poz verdi

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham tüle sarınıp iç çamaşırıyla poz verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.01.2024 14:29 | Son Güncelleme:
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Büyük beden modelliği yapan ve daha önceden dünyanın en seksi kadını olarak seçilen Ashley Graham sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her paylaşımı binlerce beğeni alan Ashley Graham bu defa tüle sarınıp poz verdi.

Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını olarak seçilen Ashley Graham pozlarıyla adından söz ettiriyor. Büyük beden modeli olan Ashley Graham, geçtiğimiz senelerde ikizlerini kucağına almış olmasına rağmen podyumlardan uzak kalmadı.

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Üç çocuk annesi olan Amerikalı model, şu sıralar yine podyumların aranan isimleri arasında yer alıyor.
Daha önce "12 yaşımdayken kendi bedenimden utandırıldım" diyerek zorbalığa maruz kaldığını açıklayan ünlü model her kadının bedeniyle barışık olması için sık sık tavsiyelerde bulunuyor.
Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen Ashley Graham bu defa son pozuyla sosyal medyayı salladı.
İç çamaşırı ile tüle sarınıp poz veren ünlü modelin bu pozu kısa sürede beğeni topladı.
İddialı tarzıyla adından söz ettiren ünlü model geçtiğimiz sene 'Uluslararası Yılın Kadın Modeli' seçilmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham Model
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