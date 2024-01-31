Duvara Karşı ile hafızalara kazındı! Cinsel içerikli taciz mesajları sonrası Türkiye'yi engellemişti... Sibel Kekilli'nin pozlarına beğeni yağdı

Son olarak "Dünyaya ve politikaya bakarsanız, insanlar her yerde sağa doğru gidiyor ve bu beni gerçekten korkutuyor" açıklamasıyla gündeme gelen Sibel Kekilli sosyal medyada da oldukça aktif. Türkiye'de fotoğrafları görünmeyen Kekilli'nin son haline *Mynet* ulaştı.