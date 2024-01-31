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  4. Duvara Karşı ile hafızalara kazındı! Cinsel içerikli taciz mesajları sonrası Türkiye'yi engellemişti... Sibel Kekilli'nin pozlarına beğeni yağdı

Duvara Karşı ile hafızalara kazındı! Cinsel içerikli taciz mesajları sonrası Türkiye'yi engellemişti... Sibel Kekilli'nin pozlarına beğeni yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.01.2024 08:31 | Son Güncelleme:
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Game of Thrones ve Duvara Karşı filmlerindeki başarısıyla hafızalara kazınan Türk asıllı Alman oyuncu Sibel Kekilli sosyal medyada da aktif bir isim. Türklerin kendisine gönderdiği cinsel içerikli taciz mesajları sebebiyle Instagram'da Türkiye'yi engelleyen Kekilli'nin pozlarına beğeni yağıyor.

2004 yılında Fatih Akın'ın 'Duvara Karşı' filmindeki harika performansıyla hafızalara kazınan Türk asıllı Alman oyuncu Sibel Kekilli uzun yıllardır yurt dışında yaşıyor.


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DOĞAL VE GÜZEL

Son olarak Karanlık Gece'de rol alan Sibel Kekilli, Game of Thrones'daki başarılı oyunculuğuyla da bir dönem adından söz ettirdi.

Yıllar önce yetişkin filmlerinde rol alması yüzünden çirkin yorumlara maruz kalan Kekilli "çoğunluğu Türk halkından olmak üzere" diyerek cinsel içerikli taciz mesajları aldığını söylemiş ve sosyal medya hesaplarını Türkiye'den gelen kullanıcılara kapatmıştı.

Son olarak "Dünyaya ve politikaya bakarsanız, insanlar her yerde sağa doğru gidiyor ve bu beni gerçekten korkutuyor" açıklamasıyla gündeme gelen Sibel Kekilli sosyal medyada da oldukça aktif. Türkiye'de fotoğrafları görünmeyen Kekilli'nin son haline *Mynet* ulaştı.

Doğal görünümüyle yıllara meydan okuyan güzel oyuncunun pozları da büyük beğeni topluyor.

İşte Sibel Kekilli'nin son hali...

İşte Sibel Kekilli'nin son hali...
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Anahtar Kelimeler:
duvara karşı Oyuncu
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