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Düzce'de 2 tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

05.10.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de 2 tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Mandıralı idaresindeki 81 ES 336 plakalı tır, Yığılca-Alaplı Bağlantı Yolu'nda Alaplı istikametine ilerlediği sırada karşı yönden gelen Özcan Uğurlu idaresindeki 81 EB 984 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Hüseyin Mandıralı araç içerisinde sıkışırken, diğer tırda bulunan Özcan Uğurlu ve yolcu Mustafa Hakan Duysak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Mandıralı'yı sıkıştığı yerden çıkardı. 112 Acil Servis ekipleri Mandıralı'yı Ereğli Devlet Hastanesi'ne, Özcan Uğurlu ve Mustafa Hakan Duysak'ı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Düzce'de 2 tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'de 2 tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'de 2 tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'de 2 tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'de 2 tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'de 2 tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'de 2 tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'de 2 tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'de 2 tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'de 2 tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Düzce Alaplı Yığılca kaza

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