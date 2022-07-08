Veteriner klinikte yapılan incelemede aç ve bitkin oldukları anlaşılan yavrular, bakım ve tedavilerinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.

Düzce'de anneleri öldüğü için cami kubbesinde mahsur kalan 3 yavru leylek, itfaiye tarafından indirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzce'de cami kubbesinde mahsur kalan yavru leylekler kurtarıldı

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