Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, orman içerisine yerleştirilerek hileli avcılık yapılan ses cihazlarına el koydu.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında il genelinde hileli avcılık denetimleri gerçekleştirildi.
Denetimlerde farklı bölgelerde tespit edilen hileli avcılık için kullanılan ses cihazlarına el konuldu.
Öte yandan ses düzeneği kuran kişilerin tespiti ve cezai işlemler için çalışma başlatıldı.
Düzce'de kaçak avcıların ses cihazlarına el konuldu
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