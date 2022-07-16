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Düzce'de off-road şenlikleri başladı

16.07.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de off-road şenlikleri başladı

Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF) düzenlenen 26. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri başladı.

Gümüşova ilçesindeki özel parkurda gerçekleştirilen ve iki gün sürecek etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 90 araçla 180 sporcu katılıyor.

Yarışların birinci gününde, sporcular, büyük hacimli motora sahip araçlarla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştı. Su havuzlarından çıkma mücadelesi sırasında bazı araçların devrilmesi nedeniyle yarışlara zaman zaman ara verildi.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine, off-road sporunun doğayla iç içe bir spor olduğunu belirterek, "Keyifli yarış oluyor. Katılımcılara ve ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederim. Hava çok güzel. Yarın da hız yarışları yapılacak. Keyifli yarış olacak. Tahminimizden daha fazla katılım oluyor. Çevre illerden katılım çok var. " dedi.

Yarışlar, yarın yapılacak müsabakalar ve ödül töreniyle sona erecek.

Düzce'de off-road şenlikleri başladı

Düzce'de off-road şenlikleri başladı

Düzce'de off-road yarışları başladı

Düzce'de off-road yarışları başladı

Düzce'de off-road yarışları başladı

Düzce'de off-road yarışları başladı

Düzce'de off-road yarışları başladı

Düzce'de off-road yarışları başladı

Düzce'de off-road yarışları başladı

Düzce'de off-road yarışları başladı

Düzce'de off-road yarışları başladı

Düzce'de off-road yarışları başladı

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