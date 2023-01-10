Ebru Destan alay konusu oldu! Görenler 'bu kim?' diye sordu

Bir zamanlar podyumların aranan ismi olan ve Mahallenin Muhtarları, Can Ayşecik, Kurt Kapanı, Aşkına Eşkıya, Hayat Bilgisi, Aliye, Yahşi Cazibe, Arka Sokaklar, Abuzer Kadayıf gibi yapımların da bulunduğu pek çok projede yer alan Ebru Destan, sosyal medya hesabından yaptığı son fotoğrafla gündem oldu.

FİLTRE KURBANI OLDU

45 yaşındaki ünlü isim 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ''9 Ocak... Mevsim Bahar gibi... En sevdiğim mevsimdir... Ama bu gidişat normal değil ki... Hayırdır... '' notuyla yayınladı.

Ebru Destan'ın son halini gören takipçileri gözlerine inanamadı. 20 yaş genç görünen Destan'ın fotoğrafına yoğun filtre uygulaması dikkatlerden kaçmadı.



Destan'a yorum yağdıran takipçileri ''Bu sen misin?'', ''17 yaşına dönmüşsün'', ''kız kardeşin mi?'', ''biraz daha filtre uygulasan bebekliğine döneceksin'' şeklinde yorumlar yazdı.