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Ebru Destan alay konusu oldu! Görenler 'bu kim?' diye sordu

10.01.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

45 yaşındaki eski manken, oyuncu ve şarkıcı Ebru Destan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Ünlü ismin filtre uyguladığı fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı.

Bir zamanlar podyumların aranan ismi olan ve Mahallenin Muhtarları, Can Ayşecik, Kurt Kapanı, Aşkına Eşkıya, Hayat Bilgisi, Aliye, Yahşi Cazibe, Arka Sokaklar, Abuzer Kadayıf gibi yapımların da bulunduğu pek çok projede yer alan Ebru Destan, sosyal medya hesabından yaptığı son fotoğrafla gündem oldu.

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FİLTRE KURBANI OLDU

45 yaşındaki ünlü isim 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ''9 Ocak... Mevsim Bahar gibi... En sevdiğim mevsimdir... Ama bu gidişat normal değil ki... Hayırdır... '' notuyla yayınladı.

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Ebru Destan'ın son halini gören takipçileri gözlerine inanamadı. 20 yaş genç görünen Destan'ın fotoğrafına yoğun filtre uygulaması dikkatlerden kaçmadı.
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Destan'a yorum yağdıran takipçileri ''Bu sen misin?'', ''17 yaşına dönmüşsün'', ''kız kardeşin mi?'', ''biraz daha filtre uygulasan bebekliğine döneceksin'' şeklinde yorumlar yazdı.

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PHOTOSHOP TERK ÜNLÜLER

Helin Avşar paylaşımıyla olay oldu.
Avşar'ın fotoğrafında yaptığı oynamalar gözlerden kaçmadı.

Fotoğraflarını paylaşmadan önce photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına Deniz Akkaya da katıldı.

Fotoğraflarını paylaşmadan önce photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına Deniz Akkaya da katıldı.

Akkaya'nın belini inceltmeye çalışırken duvarları yamultması 'photoshopfail'den kaçmadı.

Akkaya'nın belini inceltmeye çalışırken duvarları yamultması 'photoshopfail'den kaçmadı.
Eski manken sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafının ardından "Hayat böyle şeylerle güzel. Espri kaldırmak hele espri yeteneği ile birleşirse tadından yenmez. Kişisel saldırı olmadığı sürece her zaman varım" dedi.

Aylin Kabasakal da paylaştığı fotoğrafı önce photoshop'tan geçirdi.

Aylin Kabasakal da paylaştığı fotoğrafı önce photoshop'tan geçirdi.
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Ebru Destan Manken arka sokaklar yaşında

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