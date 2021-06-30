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Edirne'de 7 kişinin yaralandığı kazada bir yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandı

30.06.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de 7 kişinin yaralandığı kazada bir yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, bir yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandı.

Alınan bilgiye göre, G.D. idaresindeki 22 FB 261 plakalı hafif ticari araç ile G.K'nin kullandığı 22 RH 789 plakalı otomobil, Kılıç köy çıkışında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile B.A, S.A, R.A, A.C. ve M.Y.U. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada yaralılardan birinin kopan parmağı olay yerindekiler ve jandarma tarafından bir süre arandı ancak neticeye ulaşılamadı.

Edirne'de 7 kişinin yaralandığı kazada bir yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandı

Edirne'de 7 kişinin yaralandığı kazada bir yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandı

Edirne'de 7 kişinin yaralandığı kazada bir yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandı

Edirne'de 7 kişinin yaralandığı kazada bir yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandı

Edirne'de 7 kişinin yaralandığı kazada bir yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandı

Edirne'de 7 kişinin yaralandığı kazada bir yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandı

Edirne'de 7 kişinin yaralandığı kazada bir yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandı

Edirne'de 7 kişinin yaralandığı kazada bir yaralının kopan parmağı tarlada uzun süre arandı
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