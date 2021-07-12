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Edirne'de memleketine giden gurbetçinin otomobili tamamen yandı

12.07.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de memleketine giden gurbetçinin otomobili tamamen yandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de memleketine giden gurbetçinin otomobili yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek üzere yola çıkan gurbetçilerin gelişleri sürüyor.

Almanya'dan gelen Recep Aygül'ün kullandığı LEV RG 72 plakalı otomobil, Edirne Otogarı bağlantı yolunda seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Aygül, aracını yolun kenarına çekerek, diğer sürücülerden yardım istedi. Sürücü bavul ve çantalarını araçtan çıkardı.

Bu sırada yoldan geçen su tankeri durdurularak, yangına ilk müdahale yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Aygül, AA muhabirine, memleketi Amasya'ya kızıyla yolculuk yaptığı sırada otomobilin motor kısmının alev aldığını belirterek, "Canımızı zor kurtardık. Vatandaşlar yardımımıza koştu. Canımıza bir şey olmadı ya gerisi önemli değil." dedi.

Aygül'ün kızı Zeynep Aygül de aracın seyir halindeyken alev alması nedeniyle çok korktuğunu ifade etti.

Edirne'de memleketine giden gurbetçinin otomobili tamamen yandı

Edirne'de memleketine giden gurbetçinin otomobili tamamen yandı

Edirne'de memleketine giden gurbetçinin otomobili tamamen yandı

Edirne'de memleketine giden gurbetçinin otomobili tamamen yandı

Edirne'de memleketine giden gurbetçinin otomobili tamamen yandı

Edirne'de memleketine giden gurbetçinin otomobili tamamen yandı

Edirne'de memleketine giden gurbetçinin otomobili tamamen yandı

Edirne'de memleketine giden gurbetçinin otomobili tamamen yandı
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