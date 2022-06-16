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Edirne'deki festivalde ustaları bakır işçiliği ve geleneksel yay yapımını tanıttı

16.06.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'deki festivalde ustaları bakır işçiliği ve geleneksel yay yapımını tanıttı

EDİRNE (AA) - Edirne'de zanaatkarları buluşturan Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali'nde bakır işçiliği ve geleneksel yay yapımı tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 23 kentten 51 zanaatkarı buluşturduğu Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali Saraçlar Caddesi'nde devam ediyor.

İstanbul'dan gelen bakır ustası Vedat Durmaz, bakır işçiliği atölye çalışmasıyla zanaatının inceliklerini sergiledi.

Festival ziyaretçileri Durmaz'ın çalışmasını ilgiyle takip ederek, fotoğraf çekti.

Durmaz, AA muhabirine, ilkokulu bitirdikten sonra bakır işçiliğine başladığını ve 38 yıldır devam ettirdiğini söyledi.

Selçuklu ve Osmanlı'dan miras kalan sanatı sürdürmeye çalıştığını belirten Durmaz, "Cami alemi, şamdan, ibrik, padişah kaftanı gibi Osmanlı'dan esinlendiğimiz ürünler yapıyorum. Çok zor ve sabır isteyen bir iş. İncelikli bir uğraş." dedi.

Durmaz, günümüzde yeni çırak bulmakta zorluk yaşadıklarını, bu tür organizasyonların geleneksel sanatların tanıtımı ve canlanması için önemli olduğunu dile getirdi.

- Geleneksel yay yapımını anlattı

Afyonkarahisar'dan gelen Baki Çınar da geleneksel yay yapımını tanıtıp ok attı.

Çınar, İslam ve Türk kültüründe önemli yeri olan yay yapımıyla 6 yıldır ilgilendiğini söyledi.

Türkiye'de geleneksel Türk okçuluğunun geliştiğini ifade eden Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yay yapımı uzun ve meşakkatli bir yol. Geleneksel yay yapımı için akça ağaç, hayvan tendonu, sinir ve balık tutkalıyla beraber bütün malzemeler birleştirildiğinde 2 yıllık bir süreci buluyor. Bunun dışında lisanslı olarak faaliyet gösteren sporculara lamine tekniğiyle yapılmış Osmanlı tarzı yaylar da üretiyoruz. Zorlu ama bir o kadar zevkli. Ecdat yadigarı bir sporu canlandırıyoruz ve bu çorbada bizim de bir tuzumuz bulunduysa ne mutlu bize."

Festival hafta boyunca devam edecek.

Edirne'deki festivalde ustaları bakır işçiliği ve geleneksel yay yapımını tanıttı

Edirne'deki festivalde ustaları bakır işçiliği ve geleneksel yay yapımını tanıttı

Edirne'deki festivalde ustaları bakır işçiliği ve geleneksel yay yapımını tanıttı

Edirne'deki festivalde ustaları bakır işçiliği ve geleneksel yay yapımını tanıttı

Edirne'deki festivalde ustaları bakır işçiliği ve geleneksel yay yapımını tanıttı

Edirne'deki festivalde ustaları bakır işçiliği ve geleneksel yay yapımını tanıttı

Edirne'deki festivalde ustaları bakır işçiliği ve geleneksel yay yapımını tanıttı

Edirne'deki festivalde ustaları bakır işçiliği ve geleneksel yay yapımını tanıttı

Edirne'deki festivalde ustaları bakır işçiliği ve geleneksel yay yapımını tanıttı

Edirne'deki festivalde ustaları bakır işçiliği ve geleneksel yay yapımını tanıttı

Edirne'deki festivalde ustaları bakır işçiliği ve geleneksel yay yapımını tanıttı

Edirne'deki festivalde ustaları bakır işçiliği ve geleneksel yay yapımını tanıttı

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