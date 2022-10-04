EDT "Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını" oyunuyla perde açacak

Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını" oyunuyla sezonu açacak.

Güngör Dilmen'in yazdığı, yönetmenliğini Ali Volkan Çetinkaya'nın yaptığı 'Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını' oyunuyla izleyicilerinin karşısına çıkacak EDT'de hazırlıklar sürüyor.

Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mart 1997'de Hayati Çorbacıoğlu'nun Kocasinan oyunu ile perdelerini açtıklarını ve yeni sezona ise 6 Ekim'de başlayacaklarını söyledi.

Yeni sezonla 25'inci yıla 'merhaba' diyeceklerini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu sezon 101'inci oyunumuz Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını. 25 yılda toplam sezon sonuna kadar 105 oyunla seyircinin karşısına çıkmış olacağız. Geçen sezon çok yoğun, sıkı bir çalışma geçirdik. Devlet Tiyatrosu sadece Erzurum’da değil Türkiye’nin her yerine giderek toplam seyirci sayısını 91 bin 256'ya çıkardı. Bu sezon 100 bini zorlayacağız. Biraz yorulacağız ama oyunlarımızı ne kadar çok kitleye ulaştırırsak o kadar çok gururlanıyoruz. Seyircilerimizle beraber haziran ayına kadar güzel bir tiyatro sezonu geçirmeye gayret edeceğiz. Bu sezon yine çıkaracağımız farklı oyunlarla repertuvarı güçlendireceğiz."

Oyunun rejisörlüğünü yapan Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncusu Ali Volkan Çetinkaya da Erzurum'un kendisinde ayrı bir yerinin olduğunu belirtti.

Çok başarılı bir ekiple sahneye çıkacaklarını vurgulayan Çetinkaya, "1998-2002 yılları arasında Atatürk Üniversitesinde eğitim gördüm. Sezai Yılmaz'da benim sınıf arkadaşımdır. Bu sene Erzurum Devlet Tiyatrosu’nun 25’inci yılı. '25’inci yıl için bir arada olalım' dedi, biz de kabul ettik. Erzurum’un seveceğini düşündüğümüz, en az 3-4 sezon kapalı gişe oynayacağını düşündüğümüz keyifli bir komedi oyunu ile Erzurum Devlet Tiyatrosu seyircilerini karşılayacak. Güzel, sağlıklı bir prova süreci geçirdik. Yaklaşık 20 kişilik bir oyuncu grubumuz var, 6 müzisyenimiz aynı anda canlı olarak çalıyorlar. Çok başarılı bir kreatif ekiple çalıştık." dedi.

Oyunun dans ve hareket düzeni sorumlusu Meltem Yorulmaz ise salonun tamamen dolacağına inandığını söyledi.

Yeni sezonda çocuk oyunu "Canlanan Masallar"ın rejisörlüğünü yapan İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu Fatih Topçuoğlu da oyunu, 7 ile 17 yaş arası seyircinin izleyebileceğini anlattı.