Efsane dizi 'Yedi Numara'nın 'Rüya'sını görenler tanıyamıyor!

2000-2003 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan 7 numara dizisi hala hafızlarda yerini koruyor.
NURAY USLU'NUN DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI
Dizi, aynı üniversitede okuyan ve aileleri başka şehirde yaşayan dört kız arkadaşın yurt hayatından sıkılıp eve çıkmaları sonrasında yaşanan olayları anlatıyor.
Kız arkadaşlar oturabilecekleri, beğendikleri evlere ya maddi güçleri yetmez ya da ev sahipleri evlerini öğrenciye kiralamaz.
Sonunda iki katlı ahşap 7 numaralı evin kiralık olduğunu görürler.
Hiç çocukları olmamış ama birbirine çok düşkün Vahit ve Zeliha çiftinin olan bu ahşap evin üst katını, 4 kız arkadaş kiralar.
Fakat bakkal Vahit'in saf, taşralı amca oğulları da İstanbul'a gelip aynı evin alt katına yerleşince cümbüş başlar!
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