MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Efsane dizi 'Yedi Numara'nın 'Rüya'sını görenler tanıyamıyor!

Efsane dizi 'Yedi Numara'nın 'Rüya'sını görenler tanıyamıyor!

07.01.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in efsaneleşmiş dizilerinden 7 Numara'nın oyuncularının yıllar içindeki değişimi çok konuşuluyor. 'Rüya' karakterine hayat veren Nuray Uslu'nun değişimi ise 'yok artık' dedirtti.

2000-2003 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan 7 numara dizisi hala hafızlarda yerini koruyor.

NURAY USLU'NUN DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Dizi, aynı üniversitede okuyan ve aileleri başka şehirde yaşayan dört kız arkadaşın yurt hayatından sıkılıp eve çıkmaları sonrasında yaşanan olayları anlatıyor.
Kız arkadaşlar oturabilecekleri, beğendikleri evlere ya maddi güçleri yetmez ya da ev sahipleri evlerini öğrenciye kiralamaz.
Sonunda iki katlı ahşap 7 numaralı evin kiralık olduğunu görürler.
Hiç çocukları olmamış ama birbirine çok düşkün Vahit ve Zeliha çiftinin olan bu ahşap evin üst katını, 4 kız arkadaş kiralar.
Fakat bakkal Vahit'in saf, taşralı amca oğulları da İstanbul'a gelip aynı evin alt katına yerleşince cümbüş başlar!
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Bir depoya 915 TL ödedim" Akaryakıt zammı isyanına Şahan'dan yanıt!

"Bir depoya 915 TL ödedim" Akaryakıt zammı isyanına Şahan'dan yanıt!

İntihar eden çocuk gelinin ardından bir acı haber daha

İntihar eden çocuk gelinin ardından bir acı haber daha

2022 yılı kehanetleri korku saldı!

2022 yılı kehanetleri korku saldı!

Trabzonspor'un göndermesine Cem Yılmaz'dan yanıt: Güzel şeylere hasretiz

Trabzonspor'un göndermesine Cem Yılmaz'dan yanıt: Güzel şeylere hasretiz

TikTok'ları sosyal medyayı sallayan savcı açığa alındı

TikTok'ları sosyal medyayı sallayan savcı açığa alındı

Okullarda ara tatil öne çekilecek mi? Bakan Özer açıkladı

Okullarda ara tatil öne çekilecek mi? Bakan Özer açıkladı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Her şeyi itiraf etti! Olay MasterChef sözleri

Her şeyi itiraf etti! Olay MasterChef sözleri

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Bomba iddia! "50 milyon dolarını indirip..."

Bomba iddia! "50 milyon dolarını indirip..."

Sevgilisini gören manken sandı!

Sevgilisini gören manken sandı!

Arzu Balkan'ın son hali şaşkına çevirdi!

Arzu Balkan'ın son hali şaşkına çevirdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.