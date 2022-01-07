Efsane dizi 'Yedi Numara'nın 'Rüya'sını görenler tanıyamıyor!

Dizi, aynı üniversitede okuyan ve aileleri başka şehirde yaşayan dört kız arkadaşın yurt hayatından sıkılıp eve çıkmaları sonrasında yaşanan olayları anlatıyor.

Kız arkadaşlar oturabilecekleri, beğendikleri evlere ya maddi güçleri yetmez ya da ev sahipleri evlerini öğrenciye kiralamaz.

Sonunda iki katlı ahşap 7 numaralı evin kiralık olduğunu görürler.

Hiç çocukları olmamış ama birbirine çok düşkün Vahit ve Zeliha çiftinin olan bu ahşap evin üst katını, 4 kız arkadaş kiralar.