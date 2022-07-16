Ege'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

İZMİR (AA) - İzmir, Aydın, Uşak, Denizli ve Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

İzmir Konak Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mehteran takımı marşlar seslendirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, etkinlikte yaptığı konuşmada bugün hem şehitler ve gazilerin kayıplarının hüznünü hem de dünyada eşine az rastlanır bir direnişin gururunu yaşadıklarını vurguladı.

"15 Temmuz'daki ihaneti bize yaşatan hainleri asla unutmayacağız" diyen Vali Köşger, şöyle devam etti:

"Bu şanlı mücadelede kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolan, gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizi yad ediyorum. Kahraman gazilerimize sağlık ve mutluluk içinde bir hayat diliyorum. Geleceğimize, demokrasimize kast edenlere karşı dik duruşumuzu sergilediğimiz bugünde bizleri yalnız bırakmadınız. Biliyoruz ki Türk milletinin birlik ve beraberliğini korumaya yönelik gayretler, ve son zamanlarda sağladığı başarı ve ilerlemeler, 15 Temmuz ihanetini gerçekleştiren şer odaklarını rahatsız etmiş ancak bu şer odakları necip milletimizin istiklali ve istikbaline yönelik hassasiyetini ve bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını hesaba katmamıştır."

Vali Köşger, "Bu kahraman vatan evlatları, 15 Temmuz gecesi devlet kurumlarına sızmış hainlere karşı imanıyla, inancıyla, yüreğiyle darbe girişimini engellemiş ve direnişini destansı zaferle taçlandırmıştır." ifadelerini kullandı.

Vali Köşger’in konuşmasının ardından Gençlik Spor İzmir İl Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu sancak teslimi töreni yapıldı.

Etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "15 Temmuz, korkusuzca şehit olmak için sokağa çıkan kahramanların gecesidir. 15 Temmuz, mermiye siper olan gençlerin, tankın altına yatan yiğitlerin gecesidir. 15 Temmuz al bayrağımızı kendisine kefen edenlerin gecesidir." dedi.

15 Temmuz'daki darbe girişimini püskürten halkın, ezan, bayrak ve vatandan vazgeçmeyeceğini gösterdiğini vurgulayan Dağ, "Birileri 15 Temmuz'la ilgili 'kontrollü' gibi sözler söyleyebilir. Ama hepimiz şahidiz. Hepimiz yaşadık o geceyi. O tankları, o uçakları, o mermileri, o silahları hepimiz gördük. Onun için sokaklara dökülen milletin iradesi o günkü darbeyi püskürttü ve o gün darbeciler değil millet kazandı. Eğer o gün darbeciler kazanmış olsaydı, bugün terörle mücadelede gelmiş olduğumuz nokta belki konuşulmayacaktı bile. O gün darbeciler kazanmış olsaydı bugün Karabağ meselesi konuşulmayacaktı. O gün darbeciler kazanmış olsaydı, bugün mavi vatanı konuşmuyor olacaktık." diye konuştu.

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de “Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkan, göğsünü mermilere ve tanklara siper eden, evinde bu vatan için dua eden herkes bu milletin kahramanıdır. Allah bu ayağının altı öpülesi milletten bin kere razı olsun. Rabbim inşallah bu ezanı susturmayacak, bu bayrağı indirmeyecek, bu vatanı böldürmeyecek." dedi.

Pakdemirli, "Bizlere düşen ise karanlık geceyi aydınlığa çeviren şehitlerimizin davasına sahip çıkmaktır. Memleketin, vatanın derdini dert edinen kahramanların, memleket sevgisini çocuklarımıza aşılamaktır. Hainlerin pusuda olduğunu bilip daima uyanık olmaktır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı meydandaki ekranlardan gösterildi.

Etkinliğin düzenlendiği meydanda sivil toplum kuruluşları vatandaşlara ikramlarda bulundu. Gün batımında meydanda toplanan binlerce kişi elinde Türk bayrağıyla söylenen marşlara eşlik etti.

Program saat 00.13 itibarıyla kentteki tüm camilerde sela okunmasının ardından son buldu.

Törene, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti ve iş dünyasının temsilcileri, rektörler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Manisa

Manisa'da ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Demokrasi Yürüyüşü" düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Türk Bayrağı ile Şehzadele Mehter Takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Şehzadeler ve Yunusemre kaymakamları ile belediye başkanları, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı" yapıldı.

Program kapsamında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "15 Temmuz Sancak Koşusu" gerçekleştirildi. Yaklaşık 2,5 kilometrelik koşuda, 25 milli sporcu, taşıdığı sancağı her 100 metrede, bir diğerine teslim ederek koşuyu tamamladı.

Koşunun son bölümünde bedensel engelli milli yüzücü Muhammet Keskin, tekerlekli sandalyesiyle taşıdığı sancağı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e teslim etti.

Sancağı öperek teslim alan Vali Karadeniz, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve protokol üyeleriyle sporcularla fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlara, çeşitli odalar ve Türk Kızılay Manisa Şubesince ikramların da sunulduğu programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve şehitler için dualar edildi.

- Aydın

Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Burada Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu.

Mehteran takımı ve semazen gösterisinin ardından 15 Temmuz’da şehit olanların isimleri meydandaki ekrana yansıtıldı.

Programa AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

- Uşak

Uşak'taki program kapsamında düzenlenen "Milli Birlik Yürüyüşü" için katılımcılar Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplandı.

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mehteran Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde protokol üyeleri ve katılımcılar, 55 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Daha sonra Tiritoğlu Parkı'nda protokol üyelerince "Anadolu Ajansı Fotoğraflarıyla 15 Temmuz" fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk milletinin 15 Temmuz'da bir destan yazdığını söyledi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşuyla binlerce vatansever vatandaşın tankların ve silahların önüne göğsünü siper ettiğini ifade etti.

Kur'an-ı Kerim okunup, dua edilmesinin ardından şiir dinletisi yapıldı.

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mehteran Takımı'nın çaldığı marşlara vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Programa, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Denizli

Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, Büyükşehir Belediye binasındaki dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği Millete Sesleniş hitabını izleyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının marşları ile konservatuvar ekibinden ilahi ve kahramanlık türkülerini dinledi.

Vali Ali Fuat Atik, törende yaptığı konuşmada, Denizlililerin 15 Temmuz gecesi milli mücadele ruhuyla sokaklara indiğini söyledi.

Vatan olmasının değerinin üzerindeki şehit kanı olduğunu anlatan Atik, "Bu toprakların bedeli kanla alındı. Yeri geldiği zaman hepimiz bunun için adayız, şehit olmak için. Ama kimseye vermeyeceğiz ve böldürtmeyeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından okunan selanın ardından dua edildi.