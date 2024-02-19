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  4. Emily Ratajkowski'nin Miami keyfi! Elbisesini çıkarırken herkes ona baktı

Emily Ratajkowski'nin Miami keyfi! Elbisesini çıkarırken herkes ona baktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.02.2024 08:13 | Son Güncelleme:
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Emily Ratajkowski, New York'taki kar fırtınasını bir kenara bırakıp Miami'de güneşin tadını çıkardı. Emrata plajda elbisesinin çıkarıp keyif yaptığı sırada kameralara yakalandı.

2014 ve 2015 senesinde Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi 100 kadınından biri seçilen Emily Ratajkowski son dönemde özel hayatıyla gündeme geliyordu.


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BİR BAKAN BİR DAHA BAKTI

Kocası tarafından defalarca kez aldatılınca boşanma kararı alan Emrata Harry Styles, Pete Davidson ve Brad Pitt gibi pek çok ünlü isimle anıldı. Ünlü model, "Bir daha evlenebileceğimi sanmıyorum. İyileşme sürecinin bu dönemi geçtiği için minnettarım" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

 Emily Ratajkowski hafta sonu Miami'de bir plajda güneşin tadını çıkardı.

Bu hafta Instagram'da karın kaslarını sergileyen 32 yaşındaki model, soyunup bikinisini ortaya çıkarmadan önce dantelli siyah süslemeli leopar desenli mini bir elbise giydi.

Bir çocuk annesi elbisesini çıkardığı sırada tüm plajın gözleri onun üzerindeydi. Çocuğunu New York'ta bırakarak küçük bir kaçamak yapan Emrata tüm gün plajda güneşlenip keyif yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski emily
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