Emily Ratajkowski'nin Miami keyfi! Elbisesini çıkarırken herkes ona baktı

Kocası tarafından defalarca kez aldatılınca boşanma kararı alan Emrata Harry Styles, Pete Davidson ve Brad Pitt gibi pek çok ünlü isimle anıldı. Ünlü model, "Bir daha evlenebileceğimi sanmıyorum. İyileşme sürecinin bu dönemi geçtiği için minnettarım" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.