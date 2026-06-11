Kenan Doğulu, Beren Saat, Enes Arıkan... Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 10 ünlü isim hakkında tutuklama talebi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının kapsamı genişliyor. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat ile sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın da olduğu 23 şüpheli sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Sabah saatlerinde gözaLtına alınan isimler;

⁠Ayşe Hatun ÖNAL (Şarkıcı)

⁠Tolga ÇAM (Modacı)

⁠Ferhan KAYA (Borsacı)

⁠Murat SAYGI (Yönetmen)

⁠Enis Ahmet ONAT (Fashion Tv Sahibi)

Ahmet KAROĞLU (Beko Ocakbaşı Sahibi)

Emre TARİ (İş adamı)

Hasan VATAN (Vatan Bilgisayar Sahibi)

Kerimcan DURMAZ (Şarkıcı)

Kenan DOĞULU (Şarkıcı)

Beren SAAT (Oyuncu)

Mehmet Cem KARCI (Yönetmen)

Berdan MARDİNİ (Şarkıcı)

Reyhan KÜÇÜKYEĞEN

Ozan DOĞULU (Aranjör ve DJ)

Yaşar İPEK (Şarkıcı)

Mehmet YILDIZ (Modellik Firması Sahibi)

Tessy RAMOS CORREİRA (Manken)

Enis ARIKAN (Oyuncu)

Rafet Eren YORULMAZER (Mimar) (BURSA)

Ali Efe BEZCİ (İş insanı) (ANKARA)

Selin CİĞERCİ (Fenomen) (İZMİR)

Beren Saat

TUTUKLAMA TALEP EDİLEN İSİMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira ve Rafet Eren Yorulmazer tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

KENAN DOĞULU, BEREN SAAT... ADLİ KONTROL TALEBİ

Şüphelilerden Ali Efe Bezci hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edilirken, Ayşe Hatun Önal, Ahmet Karoğlu, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci’nin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanması istendi.

Ayşe Hatun Önal

Kerimcan Durmaz

Selin Ciğerci

Enis Arıkan