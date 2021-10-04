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Emily Ratajkowski ünlü olduğu klipte tacize uğradığını açıkladı: Göğüslerime dokunarak...

04.10.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yazdığı kitabın bazı bölümleri basına sızan model Emily Ratajkowski kendisine şöhreti getiren şarkıcı Robin Thicke’nin klibinde tacize uğradığını açıkladı.

Cesur pozlarıyla gündeme gelen Emily Ratajkowski, kendisine şöhretin kapılarını açan müzik klibi Blurred Lines'ın çekimleri sırasında şarkıcı Robin Thicke'in kendisini elle taciz ettiğini açıkladı.

Emily Ratajkowski'nin sızan kitabında açıkladığı bu olay gündem oldu.

"O ANI HATIRLIYORUM"

Ünlü model Emily Ratajkowski, yeni yayımlayacağı “My Body” (Benim Bedenim) adlı kitabında, itiraflarıyla dikkat çekti.
İngiliz “The Sunday Times” gazetesinin haberine göre 30 yaşındaki Ratajkowski sete sarhoş gelen Thicke’nin durup dururken ve rızası olmadan göğüslerine dokunarak taciz ettiğini belirtti.
Ratajkowski, “O andan sonra ilk kez kendimi çıplak hissettim. Yaşadıklarımı bastırmaya çalıştım. Başım yukarıda gezdim ve göz temasından kaçındım” dedi.
Öte yandan video klibin yönetmeni Diane Martel, gazeteye yaptığı açıklamada, Ratajkowski’nin iddialarına hak verdiğini belirtti. Habere göre Martel, “Onun, göğüslerini tuttuğu anı hatırlıyorum... Onun arkasında duruyordu ve her ikisi de yandan görünüyordu. Oldukça agresif Brooklyn’i sesimle çığlık attım, ‘Ne halt işliyorsun, yeter! Çekim bitti!’ dedim” ifadelerini kullandı.
Söz konusu şarkı, model Ratajkowski’nin tüm dünyada tanınmasını sağlamış ancak sözleri nedeniyle eleştirilere uğramıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski taciz
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