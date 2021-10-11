Emine Ün kızı Duru ile objektif karşısına geçti! 17 yaşındaki Duru Kınay güzelliğiyle büyüledi

Annesinin kaybıyla sarsılan model ve oyuncu Emine Ün, kendisini işine ve kızı Duru'ya adası.
Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru ile objektif karşısına geçen Emine Ün, bu anları sosyal medyada hesabından paylaştı.
Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay annesini bile gölgede bıraktı.
Emine Ün'ün kızı Duru'nun annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte şimdilerde 17 yaşında olan, Emine Ün'ün kızı Duru Kınay'ın son hali.
ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI
Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
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