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  4. Emine Ün kızı Duru ile objektif karşısına geçti! 17 yaşındaki Duru Kınay güzelliğiyle büyüledi

Emine Ün kızı Duru ile objektif karşısına geçti! 17 yaşındaki Duru Kınay güzelliğiyle büyüledi

11.10.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Ünlü oyuncu Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ilgi odağı oldu. Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay annesini bile gölgede bıraktı.

Annesinin kaybıyla sarsılan model ve oyuncu Emine Ün, kendisini işine ve kızı Duru'ya adası.

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Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru ile objektif karşısına geçen Emine Ün, bu anları sosyal medyada hesabından paylaştı.

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Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay annesini bile gölgede bıraktı.
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Emine Ün'ün kızı Duru'nun annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte şimdilerde 17 yaşında olan, Emine Ün'ün kızı Duru Kınay'ın son hali.

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Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
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Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
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Anahtar Kelimeler:
Emine Ün
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