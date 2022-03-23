Emine Ün son haliyle hayran bıraktı! Adeta zamanı durdurdu

Ağustos ayında koronavirüse yenilen Müzeyyen Bolverdi'nin acısıyla sarsılan Emine Ün, "Zor bir süreç geçirdim. Annemi kaybedeli 40 gün oldu. Bu süreci çalışarak ve bir şeylerle meşgul olarak geçirmek istiyorum. Çünkü insan durdukça daha kuruyor ve üzüntüsüne üzüntü katıyor. Çalışmak benim için en güzel terapi olacak." demişti.

İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Emine Ün, son günlerde sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veriyor.

'Yaz Hasreti' notuyla deniz kenarından fotoğraflarını paylaşan Emine Ün'e kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.



Filtresiz fotoğraf paylaşan 44 yaşındaki Emine Ün, güzelliği ile dikkat çekti.