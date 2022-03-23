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  4. Emine Ün son haliyle hayran bıraktı! Adeta zamanı durdurdu

Emine Ün son haliyle hayran bıraktı! Adeta zamanı durdurdu

23.03.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağustos ayında annesi Müzeyyen Bolverdi'yi koronavirüs sebebiyle kaybeden Emine Ün, yaşadığı zor günleri çalışarak atlatıyor. Ünlü model yaptığı son paylaşımda zamana meydan okuyan güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı.

Ağustos ayında koronavirüse yenilen Müzeyyen Bolverdi'nin acısıyla sarsılan Emine Ün, "Zor bir süreç geçirdim. Annemi kaybedeli 40 gün oldu. Bu süreci çalışarak ve bir şeylerle meşgul olarak geçirmek istiyorum. Çünkü insan durdukça daha kuruyor ve üzüntüsüne üzüntü katıyor. Çalışmak benim için en güzel terapi olacak." demişti.

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İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Emine Ün, son günlerde sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veriyor.

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'Yaz Hasreti' notuyla deniz kenarından fotoğraflarını paylaşan Emine Ün'e kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
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Filtresiz fotoğraf paylaşan 44 yaşındaki Emine Ün, güzelliği ile dikkat çekti.

Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

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Anahtar Kelimeler:
Emine Ün
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