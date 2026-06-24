Çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolmuştu! Özlem Tekin yıllar sonra görüntülendi

Rock şarkıcısı Özlem Tekin, 2018'de aldığı radikal bir kararla Milas'a yerleşerek çiftlik hayatı yaşamaya başlamıştı.

O günlerde organik yaşam istediği için çiftlik hayatı yaşamaya başladığını dile getiren Özlem Tekin, çiftliğe yerleşmeden önce de sosyal hayattan ve işinden bir hayli uzak kalmayı tercih etmişti.

Telefon dahi kullanmadığı bilinen Özlem Tekin'in çiftliğinin kapısının uzun zamandır kilitli olduğu ortaya çıkmıştı. Komşuları aylardır Özlem Tekin'in nerede olduğunu bilmediklerini dile getirirken, endişeli olduklarını da söylemişlerdi.

Tekin'in, uzun zamandır Bodrum Gündoğan'da annesiyle birlikte yaşadığını ve kafasında buraya yerleşme planları olduğu söyleniyordu.

GÖRÜNTÜLENMEK İSTEMEDİ

Tekin, yaklaşık 4 yıl aradan sonra Bodrum Gündoğan'da bulunan annesi Sevim Tekin'in evinde görüntülendi. GazeteMagazin'in haberine göre; evin bahçesinde bir süre oturan Özlem Tekin, görüntülendiğini fark edince içeri girdi.

Özlem Tekin, bir dönem Türkbükü Mahallesi'nde muhtar azalığı görevini de yürütmüştü.