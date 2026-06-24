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Çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolmuştu! Özlem Tekin yıllar sonra görüntülendi

İstanbul'u terk edip Muğla'nın Milas ilçesine bağlı bir köye yerleşen ünlü şarkıcı Özlem Tekin, 30 dönüm arazi üzerinde çiftlik hayatı yaşamaya başlamıştı. Uzun zamandır çiftliğinin kapısı kilitli olan Tekin'in nerede olduğu bilinmiyor hiçbir şekilde haber alınamıyordu. Özlem Tekin yıllar sonra görüntülendi.

Çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolmuştu! Özlem Tekin yıllar sonra görüntülendi
Öznur Yaslı İkier

Rock şarkıcısı Özlem Tekin, 2018'de aldığı radikal bir kararla Milas'a yerleşerek çiftlik hayatı yaşamaya başlamıştı.

O günlerde organik yaşam istediği için çiftlik hayatı yaşamaya başladığını dile getiren Özlem Tekin, çiftliğe yerleşmeden önce de sosyal hayattan ve işinden bir hayli uzak kalmayı tercih etmişti.

Çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolmuştu! Özlem Tekin yıllar sonra görüntülendi 1

Telefon dahi kullanmadığı bilinen Özlem Tekin'in çiftliğinin kapısının uzun zamandır kilitli olduğu ortaya çıkmıştı. Komşuları aylardır Özlem Tekin'in nerede olduğunu bilmediklerini dile getirirken, endişeli olduklarını da söylemişlerdi.

Çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolmuştu! Özlem Tekin yıllar sonra görüntülendi 2

Tekin'in, uzun zamandır Bodrum Gündoğan'da annesiyle birlikte yaşadığını ve kafasında buraya yerleşme planları olduğu söyleniyordu.

GÖRÜNTÜLENMEK İSTEMEDİ

Tekin, yaklaşık 4 yıl aradan sonra Bodrum Gündoğan'da bulunan annesi Sevim Tekin'in evinde görüntülendi. GazeteMagazin'in haberine göre; evin bahçesinde bir süre oturan Özlem Tekin, görüntülendiğini fark edince içeri girdi.

Çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolmuştu! Özlem Tekin yıllar sonra görüntülendi 3

Özlem Tekin, bir dönem Türkbükü Mahallesi'nde muhtar azalığı görevini de yürütmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Özlem Tekin
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