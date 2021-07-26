Emine Ün'ün kız kardeşi hayran bıraktı! "Ablası ayrı kardeşi ayrı güzel"

Eski eşi oyuncu Emre Kınay ile evliliğinden olan kızı Duru ile paylaşımları sık sık magazin sayfalarında yer alan Emine Ün'ün şimdi de kız kardeşi Duygu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.
Emine Ün'ü kız kardeşi ile görenler birbirinden ayırt edemedi.
İşte güzelliğiyle dikkat çeken Emine Ün'ün kız kardeşi...
Ünlüler ve kardeşleri
Engin Akyürek ve kardeşi Eren Akyürek
Şarkıcı İrem Derici, kardeşi Cemre Derici ile çocukken çekildikleri fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.
İrem Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düştü.
İşte İrem Derici'nin kardeşi Cemre
Defne Samyeli ve kardeşi Sühan Samyeli
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