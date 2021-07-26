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  4. Emine Ün'ün kız kardeşi hayran bıraktı! "Ablası ayrı kardeşi ayrı güzel"

Emine Ün'ün kız kardeşi hayran bıraktı! "Ablası ayrı kardeşi ayrı güzel"

26.07.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde yer aldığı reklam filmleriyle ekranda boy gösteren Emine Ün yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanında ilgi odağı. 43 yaşındaki Emine Ün özel hayatı ile oldukça merak edilirken paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor.

Eski eşi oyuncu Emre Kınay ile evliliğinden olan kızı Duru ile paylaşımları sık sık magazin sayfalarında yer alan Emine Ün'ün şimdi de kız kardeşi Duygu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

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Emine Ün'ü kız kardeşi ile görenler birbirinden ayırt edemedi.

İşte güzelliğiyle dikkat çeken Emine Ün'ün kız kardeşi...

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Anahtar Kelimeler:
Emine Ün Instagram
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