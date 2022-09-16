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Emre Belözoğlu, Avrupa'da lider konumda! Bunu başarabilen kimse yok...

16.09.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında Fiorentina'yı 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, çok zorlu bir rakibe karşı çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Hem ligde hem de Avrupa'da henüz kalesinde gol bile görmeyen Başakşehir'in bu performansı Avrupa basınında manşetlerde yer aldı.

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Fiorentina'yı konuk etti. Mücadele 3-0'lık sonuçla temsilcimizin lehine sonuçlandı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Çok önemli bir rakibe karşı, çok zorlu, oyun kalitesi anlamında çok yüksek bir maç oynadık. Çok önemli bir Beşiktaş maçı sonrasında böylesi 3-0’lık galibiyetin gelmesi ülkem ve takımım adına bizleri çok mutlu etti." dedi.

AVRUPA'DA SADECE O BAŞARDI

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Başakşehir'in hem ligde hem de Avrupa'da henüz kalesinde gol görmemesi dış basında manşetleri süsledi. Emre Belözoğlu'nun başarısına hayran kalan Avrupalılar, şimdiden genç çalıştırıcıyı takibe aldı. Belözoğlu, "Bizim oynadığımız rakipler iyi takımlar. Hearts yendik ne yazık ki işler skorla bağdaştırıldığından kolay görülüyor. 1-0’dan sonra 4-0'a 65'ten sonra ulaştık. Bu seviyede oynadığımız her rakip önemlidir. Riga takımı Fiorentina'ya deplasmanda yenilmedi. Bizi zorlu maçlar bekliyor, başlangıç iyi oldu. Fiorentina’nın çok önemli bir takım olduğunu düşünüyorum. Rakiplerimiz Hearts ve Riga’ya karşı yine aynı öz güvenli sahaya çıkacağız, kazanmanın vermiş olduğu üstümüzdeki baskının azalmasıyla gruptaki birincilik hedefimiz devam ettirmek istiyoruz. Dört maçımız var, hiçbir maçı küçümsemeden devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU FOTOĞRAFLARI

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