Emre Belözoğlu'dan itiraflar: Aziz Yıldırım beni odasından kovdu!

Türk futbolunun efsane isimlerinden olan ve futbol hayatına Başakşehir teknik direktörlüğü ile devam eden Emre Belözoğlu, NTV'de katıldığı bir programda oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 3 Temmuz sürecinden, Aziz Yıldırım'a, Aykut Kocaman'dan, Başakşehir'e gidiş serüvenine kadar birçok konuya değinen Belözoğlu "Hangi maçı tekrar oynamak istersin?" sorusuna "Galatasaray" yanıtını verdi. İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI:

İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

3 TEMMUZ SÖZLERİ "3 Temmuz'da büyük bir şok yaşadık. Sabah kalktık, televizyonda haberler, altyazılar, kırmızı kırmızı son dakikalar. Aziz Yıldırım ve yönetici büyüklerimizi görüyoruz. Gerçekten zor bir süreçti."

"KAVGAYA GİDECEKSEN VOLKAN ORADA OLUR" Volkan farklı bir karakterdir. Volkan'da geri adım olmaz. Kavga edeceksen de orada olur (gülerek). Volkan ile tartışmalarımız da olmuştur, içinden geldiği gibi davranıyor. Beni de Volkan'ı da Fenerbahçe taraftarları bir yere koydu. Annemin ismi Fatma, babamın Mehmet. Onların isimlerinden şüphe etmediğim gibi Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda leke yok. Ben sahadaydım. Yaşananları bizden daha iyi bilecek kimse yoktu. Süreç çok kötü ilerledi. Türkiye zor günler yaşadı. Sıkıntılı bir süreçti. Annemin oğlu Emre olarak ne kadar eminsem Fenerbahçe bir o kadar tertemizdir."

"BEN BUNDAN RAHATSIZIM" "3 Temmuz'un cefasını biz çektik. Çok şükür herkes sefasını konuşuyor. Bu konularla gündeme gelmek istemiyorum ama... Ülkemizde bazı insanlar o dönemin içindeki insanların hafızalarıyla dalga geçecek kadar rahat davranıyor. Ben bundan rahatsızım. Aykut Kocaman, Volkan Demirel ve takım arkadaşlarımızın yaşadığını kimse yaşamadı. Çok şükür ülke bir rahata erdi. O süreçte olanlar yokmuş gibi davranılıyor. Bundan rahatsızım. Allah'a çok şükür cefasını bizler yaşadık bu süreçte."

"UMUTSUZLUĞA KAPILDIĞINIZ BİR AN VAR MI?" "Fenerbahçe ceza aldı, Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek, küme düşecek dediler. Büyük bir yıkım vardı. Bizi kulübe çağırdılar. Çeşme'den 1-2 arkadaşımla dönüyoruz. Arkadan, daha önce 3. günde "Şikeciler" diye bağırdılar. Ben de çok sakin bir insan değilim. Böyle tartışmalar yaşadık. Koskoca bir camianın hak etmediği, sonrasında hakkın yerini bulduğu bir süreç oldu. Hiç kolay değildi ayakta durabilmek. Takımın gücü de azalmıştı. Son ana kadar Kocaman ile oynadık."