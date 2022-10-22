Emre Belözoğlu'ndan İsmail Yüksek itirafı! "Biz iyi işleri sahiplenmiyoruz"

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanında boy gösteren ve sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN İSMAİL YÜKSEK SÖZLERİ

"SADECE 1 MAÇ KAYBETTİK" Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Belözoğlu, "Öncelikle Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Bizler üzgünüz. Oyunun ritmini belirlediğimiz dakikalarda gidişattan memnundum. İkinci yarının başında yine istediğimiz tempoda gidiyorduk. Rakip hamleler yaptı, karşılığını aldı. Bizler alamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama sadece 1 maç kaybettik. Çok daha domine edebileceğimiz, bize alanlar bırakan bir rakibe karşı daha iyisini yapabilirdik. Bu maçtan dersler çıkararak bundan sonraki maçlarda inşallah daha iyi oynarız." diye konuştu.

"FENERBAHÇE, 50 TARAFTARININ GÜCÜNÜ HİSSETTİRDİ" Keny yerine Okaka tercihini değerlendirerek devam eden Emre Belözoğlu, "Beşiktaş stoperlerini açan yapıda, Fenerbahçe 3 stoperle oynuyor. Geçişleri kullanmak istedik. Beki beke çıkaran bir oyun anlayışı var Fenerbahçe’nin. Güçlü ama zaafları olan bir oyunu var. Bunu değerlendirmek istedik ama sonuç çıkaramadık. Fenerbahçe, 50 bin taraftarının gücünü bize hissettirdi. Okaka tercihim bundan dolayıydı. Biz maça ikinci yarıda da iyi başladık. Rakip hoca hamleler yaptı, ben hamleler yaptım. Öndeki 3 oyuncuyu değiştirdi rakip. Stoperlere de kenar oyuncularımız baskı yapıyordu. Hamlelerden sonra bizim adımıza oyun geriye gitti." ifadelerini kullandı.

"HAMLELER İÇİN BEKLEYEBİLİRDİM" Mounir’in sakatlık nedeniyle 1 haftadır takımdan uzak kaldığını söyleye Emre Belözoğlu, “Sakatlıklar vardı. Bunlar bahane değil tabi. Ben 70. dakikaya kadar oyundan memnundum. Bire birde güçlü oyuncuları tercih etmek istedim. Okaka da pivot görevini yaptı. Çıkan pozisyonlar var, değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Hamleler için belki biraz daha bekleyebilirdim. Hatta erken hamle yapmış olabilirdim. Değişiklik yapmadan oyunu belki 80-85’lere kadar tutabilirdim belki.." dedi.

"İSMAİL YÜKSEK TRANSFERİ..." İsmail Yüksek hakkında da konuşan Belözoğlu, "Kulüpler, camialar, yöneticiler, hocalar oyuncular için ‘Onu ben kazandırdım’ diye kolay cümleler kurabilir. İsmail çok yetenekli oyuncu. Transferinde menajerinin, oyuncunun, Ali Koç’un payı var. Ben o dönem sportif direktördüm. Biz genelde iyi işleri sahiplenmiyoruz, kötü olanları üstümüze alıyoruz. Aynı mevkide oynayan bir abisi olarak, İsmail’in performansı beni mutlu ediyor. Önünde çok uzun yolu olan, hayatının merkezine futbolu koyması gereken süreçleri var. Futbol ciddi bir meslektir. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla, kendisini geliştirmek ve Fenerbahçe’ye hizmet etmek isteyen birisi. Onun başarılı olması beni mutlu ediyor." dedi.