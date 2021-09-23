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Emre Demir kimdir? Emre Demir kaç yaşında ve nereli?

23.09.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor'un değerli oyuncularından biri olan Emre Demir, Barcelona'ya transfer oldu. Emre Demir için 2 milyon euro bonservis ödenecek. Genç yıldızın 400 milyon euro serbest kalma bedeli var. Kayseri ekibi, Emre Demir'i 2012'de henüz 8 yaşındayken transfer etmişti. Karşılığında ise dayalı döşeli evde oturma ve babasına iş garantisi garantisi vermişti.

Futbolcu Emre Demir, dünyanın en değerli takımlarından biri olan Barcelona'ya transfer oldu. 17 yaşında futbol kariyeri için büyük anlaşma yapan Emre Demir, Kuvayi Milliyespor'dan 8 yaşındayken Kayserispor altyapısına transfer olmuştu. Demir 15 yıl, 9 ay ve 25 günlükken attığı golle de Süper Lig 'in en genç golcüsü olmuştu. İşte detaylar...

EMRE DEMİR KİMDİR?

15 Ocak 2004, Mersin doğumlu Emre Demir 17 yaşındadır. On numara mevkisinde oynayan Demir, futbola henüz altı yaşındayken başladı.
Mersin İdman Yurdu futbola başlayan Demir 2 sene sonra Kayserispor'a transfer oldu.
15 yaşında ike Kayserispor ile sözleşmeye imza atan Demir, 23 Eylül 2021'de Barcelona'ya transfer oldu.
Trensferin 2022 yazında gerçekleşeceği belirtildi. 5 senelik sözleşmeye imza atan Demir, kulübün B takımında oynayacak.
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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Emre Demir
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