Emre Demir kimdir? Emre Demir kaç yaşında ve nereli?

Futbolcu Emre Demir, dünyanın en değerli takımlarından biri olan Barcelona'ya transfer oldu. 17 yaşında futbol kariyeri için büyük anlaşma yapan Emre Demir, Kuvayi Milliyespor'dan 8 yaşındayken Kayserispor altyapısına transfer olmuştu. Demir 15 yıl, 9 ay ve 25 günlükken attığı golle de Süper Lig 'in en genç golcüsü olmuştu. İşte detaylar...