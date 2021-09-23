Emre Demir kimdir? Emre Demir kaç yaşında ve nereli?

Futbolcu Emre Demir, dünyanın en değerli takımlarından biri olan Barcelona'ya transfer oldu. 17 yaşında futbol kariyeri için büyük anlaşma yapan Emre Demir, Kuvayi Milliyespor'dan 8 yaşındayken Kayserispor altyapısına transfer olmuştu. Demir 15 yıl, 9 ay ve 25 günlükken attığı golle de Süper Lig 'in en genç golcüsü olmuştu. İşte detaylar...
EMRE DEMİR KİMDİR?
15 Ocak 2004, Mersin doğumlu Emre Demir 17 yaşındadır. On numara mevkisinde oynayan Demir, futbola henüz altı yaşındayken başladı.
Mersin İdman Yurdu futbola başlayan Demir 2 sene sonra Kayserispor'a transfer oldu.
15 yaşında ike Kayserispor ile sözleşmeye imza atan Demir, 23 Eylül 2021'de Barcelona'ya transfer oldu.
Trensferin 2022 yazında gerçekleşeceği belirtildi. 5 senelik sözleşmeye imza atan Demir, kulübün B takımında oynayacak.
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