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  4. Emre Kınay ödül gecesine kızı Duru ile katıldı! Görenler 'aynı annesi' yorumunu yaptı

Emre Kınay ödül gecesine kızı Duru ile katıldı! Görenler 'aynı annesi' yorumunu yaptı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.06.2024 11:48
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Bu yıl 26'ıncı kez düzenlenen "Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri" törenle sahiplerine verildi. "Haldun Dormen Özel Ödülü" ise Duru Tiyatro adına Emre Kınay'ın oldu. Kınay, ödül aldığı geceye kızı Duru ile katıldı. Duru'yu gören herkes 'aynı annesi' yorumunu yaptı.

Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreninde "Haldun Dormen Özel Ödülü" Duru Tiyatro adına Emre Kınay'a verildi.

Ünlü oyuncuya ödül gecesinde kızı Duru eşlik etti. Gözlerden uzak büyüyen Duru Kınay güzelliğiyle herkesi mest etti.

emre kınayyyy

YORUM YAĞDI

Kınay'ın Emine Ün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay'ı gören herkes 'aynı annesi', 'annesinin kopyası' gibi yorumlar yapıtılar.

emine ün

Emine Ün ile Emre Kınay, 2003 yılında nikâh masasına oturmuş, 2004'te Duru adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Oyuncu çift, evliliklerini 2009'da sonlandırmıştı.

Vitrin

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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Emine Ün Emre Kınay
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