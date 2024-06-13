Emre Kınay ödül gecesine kızı Duru ile katıldı! Görenler 'aynı annesi' yorumunu yaptı

Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreninde "Haldun Dormen Özel Ödülü" Duru Tiyatro adına Emre Kınay'a verildi.
Ünlü oyuncuya ödül gecesinde kızı Duru eşlik etti. Gözlerden uzak büyüyen Duru Kınay güzelliğiyle herkesi mest etti.
Kınay'ın Emine Ün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay'ı gören herkes 'aynı annesi', 'annesinin kopyası' gibi yorumlar yapıtılar.
Emine Ün ile Emre Kınay, 2003 yılında nikâh masasına oturmuş, 2004'te Duru adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Oyuncu çift, evliliklerini 2009'da sonlandırmıştı.