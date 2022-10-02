Endonezya'da futbol maçı kanlı bitti! 174 ölü, 180 yaralı! Tarih bu olayı asla unutmayacak...

Endonezya'da oynanan spor müsabakası kanlı bitti. İki takım taraftarları arasında çıkan olaylarda 2'si polis olmak üzere 174 kişi hayatını kaybetti. Çoğu kişinin ezilerek acı şekilde öldüğü vurgulanırken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Endonezya'nın en yüksek futbol ligi olan Premier Lig'de oynanan mücadelede, Persebaya Surabaya'nın Arema Malang'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın taraftarları arasında arbede yaşandı.



Polisin müdahale ettiği olay daha da büyüdü ve binlerce taraftar sahaya girdi.

ULUSAL SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ Polisin kullandığı biber gazından kaçmak için çıkış kapısına koşan binlerce kişi acı şekilde can verdi. Yaşanan izdiham nedeniyle çoğu kişinin ezilerek hayatını kaybettiği açıklandı. Bazılarının da biber gazından dolayı boğularak öldüğü vurgulandı.



180 yaralının hastanedeki tedavileri ise devam ediyor. Bu gelişmenin ardından ülkede ulusal seferberlik ilan edildi.