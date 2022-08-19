Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşım sağlanamıyor.
Sakaltutan mevkisinde etkili olan kısa süreli sağanak, heyelana neden oldu.
İki farklı noktadaki heyelan nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.
Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle çalışma başlattığı bölgeye giden Erzincan Valisi Mehmet Makas, heyelan yerini inceledi.
Bölgede uzun araç kuyrukları oluşu.
Ayrıca Erzincan'daki Üniversite Kavşağı'nda önlem alan trafik ekipleri, araçların Sivas istikametine geçişine izin vermiyor.
- Erzincan'daki Üniversite Kavşağı'nda önlem alan trafik ekipleri, araçların Sivas istikametine geçişine izin vermiyor
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