YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Erzincan'da 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

14.06.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kamyonun dorse kısmında 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolunda polis kontrol noktasında batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Çalışmalar esnasında şüphe üzerine durdurulan H.K. idaresindeki kamyonun dorse kısmında narkotik dedektör köpeği "Fırtına" ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 46 paket halindeki 23 kilo 767 gram eroin maddesi ele geçirildi, H.K. gözaltına alındı.

Ekipler, sürdürdükleri çalışmalarda suça karıştığı belirlenen A.Y'yi Tokat'ta, S.A'yı İstanbul'da yakaladı.

Tokat'taki şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu paketlemede kullanıldığı düşünülen ve üzerinde eroin kalıntıları bulan 1 pres makinası ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K, A.Y. ve S.A. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Erzincan'da 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Erzincan'da 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Erzincan'da 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Erzincan'da 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Erzincan'da 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Erzincan'da 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Erzincan'da 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Erzincan'da 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Erzincan'da 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Erzincan'da 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
polis Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
02:52
Sabah
04:46
Öğle
12:27
İkindi
16:24
Akşam
19:58
Yatsı
21:44
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bikinili poz! Güneş yanığıyla dalga geçti

Bikinili poz! Güneş yanığıyla dalga geçti

Seks seslerinden rahatsız olup belediyeye şikayet ettiler!

Seks seslerinden rahatsız olup belediyeye şikayet ettiler!

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

Kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

Kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.