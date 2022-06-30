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Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

30.06.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

A.G. idaresindeki 34 ZR 1479 plakalı otomobil, Çağlayan-Uluköy kara yolu Yamaçlı köyü yol ayrımında seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Yangının büyümesi üzerine jandarma ve itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçtaki alevleri müdahale ederek söndürdü.

Tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

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