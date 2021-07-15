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Erzincan'da ülkeye yasa dışı yollardan giren 5 Afganistan uyruklu ile 1 organizatör yakalandı

15.07.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da ülkeye yasa dışı yollardan giren 5 Afganistan uyruklu ile 1 organizatör yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 Afganistan uyruklu ile onlara organizatörlük yaptığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında E.Z. idaresindeki otomobili durdurdu.

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçta, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 Afganistan uyruklu yakalandı.

Yurda kaçak girişleri organize ettiği öne sürülen sürücü E.Z. de gözaltına alındı.

Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Erzincan'da ülkeye yasa dışı yollardan giren 5 Afganistan uyruklu ile 1 organizatör yakalandı

Erzincan'da ülkeye yasa dışı yollardan giren 5 Afganistan uyruklu ile 1 organizatör yakalandı

Erzincan'da ülkeye yasa dışı yollardan giren 5 Afganistan uyruklu ile 1 organizatör yakalandı

Erzincan'da ülkeye yasa dışı yollardan giren 5 Afganistan uyruklu ile 1 organizatör yakalandı
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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Afganistan

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