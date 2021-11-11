Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Iğdır'da fidanlar toprakla buluşturuldu

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Iğdır'da, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla binlerce fidan dikildi.

Erzurum'da, 10 noktada 50 bin fidan toprakla buluşturularak can suyu verildi.

Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları ağaçlandırma protokolü kapsamında Konaklı Kayak Merkezi ile Palandöken Kayak Merkezi ağaçlandırma sahalarında yapılan ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları çerçevesinde 440 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Ormanların sadece birer ağaçtan ibaret olmadığını ifade eden Ayatay, "Ormanlar hayattır, sağlıktır, mutluluktur, huzurdur, yabani hayat için barınak, dünyamızın akciğerleri ve insanlığın ortak değeridir. Onun için bu ortak değerlere hepimiz sahip çıkmak durumundayız." dedi.

Fidan dikimine, Vali Yardımcısı Can Atak, Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, kurum yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, kurum personeli, gençlik liderleri ve gönüllü gençler ve antrenörlerin katılımıyla Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'ndeki futbol sahalarının çevresine ağaç dikildi.

Halaylar eşliğinde yapılan ağaç dikiminde, toprakla buluşturulan fidanlara can suyu verildi.

- Erzincan

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte, 67 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Mehmet Makas, fidan dikiminde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan çalışmanın kutlu bir proje olduğunu belirtti.

Kentte 67 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu anlatan Makas, dikilen fidanların hayırlar getirmesini temenni ederek etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Etkinliğe katılan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Belediye Başkanı Bekir Aksun'un, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş, vatandaşlar ve öğrenciler, fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

- Ardahan

Ardahan Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte ise 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Hüseyin Öner, fidan dikiminde yaptığı konuşmada, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganının çok önemli bir proje olduğunu anlattı.

Kentte bu yıl yaklaşık 181 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu, yıl sonuna kadar bu rakamın 190 bini aşacağını söyleyen Öner, şunları kaydetti:

"Biz yıl içinde çok ciddi bir ağaçlandırma yaptık ve şu ana kadar 181 bin fidan diktik. Yıl sonuna kadar bu rakam 190 bini geçecek. Bu milli ağaçlandırma günü bizim için bir fırsat. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Bu çalışma ile hem kentimizi hem de ülkemizi güzelleştirmiş olacağız. Erozyonla mücadele etmiş olacağız. Gelecek nesillere daha sağlıklı bir ortam ve dünya bırakmış olacağız."

Vali Öner, daha sonra katılımcılarla fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

- Iğdır

Iğdır'da Çalpala köyü yakınlarındaki kırsal arazide düzenlenen etkinlikte 35 fidan dikildi.

Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, gazetecilere yaptığı açıklamada, toprağa emek vermek için toplandıklarını belirterek, "Geleceğe nefes vermek istiyoruz. Umutlarımızın yeşermesi, daha güzel, daha mutlu, birlikte yaşamak istiyoruz. Bu irademizi bu toprağa gömüyoruz, Allah bizi milletimize, memleketimize utandırmasın, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar 35 bin fidanı toprakla buluşturdu.