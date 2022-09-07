Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 7 ilden 42 kursiyer ve 6 eğitmenin katılımıyla arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamaya göre, İHH Afet Yönetimi Başkanlığınca Şenkaya ilçesinde düzenlenen "Temel Seviye Doğada Arama Kurtarma Eğitimi" programına 7 ilden 42 kursiyer ve 6 eğitmen katıldı. Programda kursiyerlere eğitmenlerce kampçılık, kamp malzemeleri tanıtımı, ekip organizasyonu, yürüyüş ve meteoroloji bilgisi, iple iniş teknikleri ve iple yapay tırmanış teknikleri eğitimleri verildi. Eğitimde yaklaşık 3 bin 120 metre yüksekliğindeki Allahuekber Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren katılımcılar şehitler için de dua edip ardından Kosor Kayalıkları'na Türk bayrağı astı. Programa katılan Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir de katılımcılara ilçede düzenlenen eğitim ve etkinlikten dolayı teşekkür etti.

Erzurum'da 7 ilden 42 kursiyerin katılımıyla arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi

- Eğitimde Allahuekber Dağı'na zirve tırmanışı yapıp şehitler için de dua eden ekiptekiler, Kosor Kayalıkları'na da Türk bayrağı astı

Erzurum'da 7 ilden 42 kursiyerin katılımıyla arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi

Erzurum'da 7 ilden 42 kursiyerin katılımıyla arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi

Erzurum'da 7 ilden 42 kursiyerin katılımıyla arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi