DKMP Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2. ve 3. grup kuşlar ve 1. grup memeli hayvanların av sezonunun açılmasıyla Jandarma HAYDİ timi ve fahri av müfettişleriyle, sorumluluk alanlarındaki koruma kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'da dronlu denetimlerde usulsüz avlanan 17 kişiye ceza uygulandı

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