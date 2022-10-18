YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da dronlu denetimlerde usulsüz avlanan 17 kişiye ceza uygulandı

Erzurum'da dronlu denetimlerde usulsüz avlanan 17 kişiye ceza uygulandı

18.10.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da dronlu denetimlerde usulsüz avlanan 17 kişiye ceza uygulandı

Erzurum'da, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince dron ile yapılan denetimlerde, usulsüz avlandıkları belirlenen 17 kişiye para cezası kesildi.

DKMP Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2. ve 3. grup kuşlar ve 1. grup memeli hayvanların av sezonunun açılmasıyla Jandarma HAYDİ timi ve fahri av müfettişleriyle, sorumluluk alanlarındaki koruma kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 15,16,17 ekim tarihlerinde kentte dron destekli denetim yapan ekipler, Merkezi Av Komisyon (MAK) kararlarına aykırı davranan 17 avcıyı tespit etti.

Usulsüz av yaptığı tespit edilen bu kişilere ekiplerce işlem yapılarak para cezası uygulandı.

Erzurum'da dronlu denetimlerde usulsüz avlanan 17 kişiye ceza uygulandı

Erzurum'da dronlu denetimlerde usulsüz avlanan 17 kişiye ceza uygulandı

Erzurum'da dronlu denetimlerde usulsüz avlanan 17 kişiye ceza uygulandı

Erzurum'da dronlu denetimlerde usulsüz avlanan 17 kişiye ceza uygulandı

Erzurum'da dronlu denetimlerde usulsüz avlanan 17 kişiye ceza uygulandı

Erzurum'da dronlu denetimlerde usulsüz avlanan 17 kişiye ceza uygulandı

Erzurum'da dronlu denetimlerde usulsüz avlanan 17 kişiye ceza uygulandı

Erzurum'da dronlu denetimlerde usulsüz avlanan 17 kişiye ceza uygulandı

Erzurum'da dronlu denetimlerde usulsüz avlanan 17 kişiye ceza uygulandı

Erzurum'da dronlu denetimlerde usulsüz avlanan 17 kişiye ceza uygulandı

Erzurum'da dronlu denetimlerde usulsüz avlanan 17 kişiye ceza uygulandı

Erzurum'da dronlu denetimlerde usulsüz avlanan 17 kişiye ceza uygulandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erzurum para cezası

Erzurum Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

İmsak
04:58
Sabah
06:21
Öğle
12:05
İkindi
15:08
Akşam
17:39
Yatsı
18:57

Erzurum Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Salı

- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.