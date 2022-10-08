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Erzurum'da hortum nedeniyle ev ve ahırların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı

08.10.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da hortum nedeniyle ev ve ahırların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı

Erzurum'da meydana gelen hortum yüzünden bazı ev ve ahırların duvarları yıkıldı, çatıları uçtu.

Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtınanın hortuma dönüşmesiyle Acar, Adem ve Palan sokaklardaki bazı gecekondu ve ahırların çatıları uçtu, bazı evlerin de duvarları yıkılıp hasar gördü.

Hortum yüzünden bir evin çatısının da bahçedeki ağaçta asılı kaldığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, hasar gören yapıların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Bazı ev sahipleri de olası yağışlara karşı kendi imkanlarıyla çatılarını tamir etmeye başladı.

Mahalle sakinlerinden Mustafa İpek, AA muhabirine, çok şiddetli hortumun meydana geldiğini anlatarak, "Aniden rüzgar geldi ve hortum ile siyah bulut çıktı. Evin ve kömürlüğün çatıları uçtu, Çocuklara bir şey olur diye çok korktuk ama Allah'tan kimseye bir şey olmadı." dedi.

Hasan Peker, yaşlı anne ve babasının kaldığı müstakil evin çatısının hortum sebebiyle uçup kullanılmayacak hale geldiğini belirterek, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Famile Akarsu, olay anında evin bahçesinde oturduğunu anlatarak, "Birden fırtına çıktı, hemen torunumu göğsüme alıp eve kaçtık, sonra baktım komşularımın evlerinin çatıları uçmuş, çatıları çevreden topladık. Komşularım zor durumda, Allah yardımcıları olsun. " diye konuştu.

Hortum anı da çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Erzurum'da hortum nedeniyle ev ve ahırların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı

Erzurum'da hortum nedeniyle ev ve ahırların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı

Erzurum'da hortum nedeniyle ev ve ahırların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı

Erzurum'da hortum nedeniyle ev ve ahırların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı

Erzurum'da hortum nedeniyle ev ve ahırların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı

Erzurum'da hortum nedeniyle ev ve ahırların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı

Erzurum'da hortum nedeniyle ev ve ahırların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı

Erzurum'da hortum nedeniyle ev ve ahırların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı

Erzurum'da hortum nedeniyle ev ve ahırların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı

Erzurum'da hortum nedeniyle ev ve ahırların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı

Erzurum'da hortum nedeniyle ev ve ahırların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı

Erzurum'da hortum nedeniyle ev ve ahırların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı

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Erzurum Hortum İtfaiye

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