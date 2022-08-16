Erzurum'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, süs havuzu kenarında ve yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.
Soğuk havası türkülere konu olan ve hava sıcaklığının bugün öğle saatlerinde 34 derece ölçüldüğü kentte etkili olan sıcaklar, vatandaşları bunalttı.
Tarihi Yakutiye Medresesi, Erzurum Kalesi ve Çifte Minareli Medrese yakınlarındaki yeşil alanlar ile süs havuzları çevresini kullanan vatandaşlar, buralarda aileleriyle vakit geçirdi.
Çocuklarıyla tarihi alanları da gezen vatandaşlar, dondurma ve soğuk içecekler tüketerek serinlemeye çalıştı.
Sıcak havadan etkilenen kuşlar da süs havuzları çevresinde vatandaşların bıraktığı yemlerle beslendi.
Erzurum'da sıcaktan bunalanlar süs havuzları kenarında ve yeşil alanlarda serinliyor
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