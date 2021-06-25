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Erzurum'da uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

25.06.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Erzurum'un Horasan, Karayazı ve Pasinler ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 18 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ile büyükbaş hayvan hırsızlığı suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen 18 şüpheliye yönelik İl Jandarma Komutanlığınca 3 ilçede operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı 20 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Operasyonda, 234 gram bonzai, 101 gram kubar esrar, 19 gram toz esrar, 5 gram metamfetamin, 235 kök Hint keneviri, 13 gram kenevir tohumu, 5 uyuşturucu içme aparatı, 1 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve bunlara ait mermi ile 5 büyükbaş hayvan ele geçirildi.

Erzurum'da uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Erzurum'da uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Erzurum'da uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Erzurum'da uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda 5 kişi tutuklandı
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