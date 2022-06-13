Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 582. Sokakta bulunan 4 katlı binanın altındaki ev tekstil ürünleri satılan iş yerinde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Esenyurt’ta 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

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