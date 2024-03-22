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  4. Esin Gündoğdu'yu görenler tanıyamadı... Adeta iğne ipliğe döndü!

Esin Gündoğdu'yu görenler tanıyamadı... Adeta iğne ipliğe döndü!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.03.2024 09:19
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72 kilo vererek bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncu Esin Gündoğdu'nun son hali ağızları açık bıraktı. Son hali şaşırtan Gündoğdu'ya sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Birçok dizi ve filmde yer alan Esin Gündoğdu, kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da sık sık gündeme geliyor.

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SON POZLARI ŞAŞIRTTI

Ünlü oyuncu Esin Gündoğdu, Avrupa Yakası, Olacak O Kadar ve Aşk Yeniden gibi dizilerde rol almıştı.

138 kiloya kadar çıktıktan sonra diyet yapan ve mide küçültme ameliyatı olan Esin Gündoğdu, 72 kilo verdiğini açıklamıştı.

Bir giyim markası için verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Gündoğdu, son haliyle görenleri şaşırttı.

Ünlü oyuncunun son hali ise ağızları açık bıraktı. İğne ipliğe dönen Gündoğdu için "Günden güne eriyor" yorumu yapıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı.

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Esin Gündoğdu Oyuncu ünlü oyuncu
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