Esin Gündoğdu'yu görenler tanıyamadı... Adeta iğne ipliğe döndü!

Birçok dizi ve filmde yer alan Esin Gündoğdu, kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da sık sık gündeme geliyor.
Ünlü oyuncu Esin Gündoğdu, Avrupa Yakası, Olacak O Kadar ve Aşk Yeniden gibi dizilerde rol almıştı.
138 kiloya kadar çıktıktan sonra diyet yapan ve mide küçültme ameliyatı olan Esin Gündoğdu, 72 kilo verdiğini açıklamıştı.
Bir giyim markası için verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Gündoğdu, son haliyle görenleri şaşırttı.
Ünlü oyuncunun son hali ise ağızları açık bıraktı. İğne ipliğe dönen Gündoğdu için "Günden güne eriyor" yorumu yapıldı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı.