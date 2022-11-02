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  4. Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas saha içinde dayak yedi! Hakemin kararı ise herkesi çileden çıkardı

Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas saha içinde dayak yedi! Hakemin kararı ise herkesi çileden çıkardı

02.11.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda maçlar tamamlandı. Napoli lider, Liverpool ikinci olarak son 16'ya kaldı. Dün oynanan Liverpool-Napoli maçında eski Fenerbahçeli Eljif Elmas ile Liverpool'un forveti Darwin Nunez arasında itişme yaşandı. Bu itişmeyi şiddete dönüştüren Nunez, Eljif Elmas'ı kafasından tutarak diziyle tekmeledi. Maçın hakemi Nunez'e sadece sarı kart vermekle yetindi.

Eljif Elmas

Eljif Elmas

MKD Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Napoli
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Liverpool'un Napoli'yi konuk ettiği karşılaşmada İngiliz ekibi, 85'te Salah'ın ve 90+8'de Darwin Nunez'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Maçın önüne Darwin Nunez ile Eljif Elmas'ın yaşadığı kavga damga vurdu.

ÖNCE VURDU, SONRA TEKMELEDİ!

Maçın son anlarına doğru oyuna giren Eljif Elmas, bir pozisyonda Liverpool forveti Darwin Nunez ile tartışma yaşadı. Bu tartışmadan sonra Darwin Nunez, Eljif Elmas'ın ilk önce tokat ardından da diziyle kafasına tekme attı. Maçın hakemi skandal bir karara imza atarak Darwin Nunez'e sadece sarı kart verdi.

İŞTE O ANLAR

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