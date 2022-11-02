Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas saha içinde dayak yedi! Hakemin kararı ise herkesi çileden çıkardı

Liverpool'un Napoli'yi konuk ettiği karşılaşmada İngiliz ekibi, 85'te Salah'ın ve 90+8'de Darwin Nunez'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Maçın önüne Darwin Nunez ile Eljif Elmas'ın yaşadığı kavga damga vurdu.

ÖNCE VURDU, SONRA TEKMELEDİ!

Maçın son anlarına doğru oyuna giren Eljif Elmas, bir pozisyonda Liverpool forveti Darwin Nunez ile tartışma yaşadı. Bu tartışmadan sonra Darwin Nunez, Eljif Elmas'ın ilk önce tokat ardından da diziyle kafasına tekme attı. Maçın hakemi skandal bir karara imza atarak Darwin Nunez'e sadece sarı kart verdi.