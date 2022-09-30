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Eski hocasına gönderme! Galatasaray'dan ayrılan Emre Kılınç'tan Fatih Terim ve Domenec Torrent itirafları!

30.09.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Galatasaray'dan Ankaragücü'ne kiralanan Emre Kılınç'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Sarı - kırmızılı takımdaki dönemini değerlendiren deneyimli futbolcu; Fatih Terim ile Domenec Torrent'i karşılaştırırken, "Yabancı bir hocanın uyum sağlaması kolay değil. Fatih hocayla daha farklı olabilirdi. Geçen sene Avrupa'da başarılıydık, tabii Barcelona geldi kurada." dedi.

MKE Ankaragücü'nün Galatasaray'dan kiraladığı Emre Kılınç, sarı-lacivertli kulüpte iyi bir sezon geçirerek kendini tekrar kanıtlamak istediğini söyledi. Transferin son günü başkent ekibine transfer olan Kılınç; Galatasaray dönemini değerlendirirken, Fatih Terim ve Domenec Torrent hakkında da konuştu.

İŞTE EMRE KILINÇ'IN SÖZLERİ;

EMRE KILINÇ'TAN AÇIKLAMALAR

"GALATASARAY'DA KÖTÜ GİDEN BİR DÖNEMİM OLMADI"

"GALATASARAY'DA KÖTÜ GİDEN BİR DÖNEMİM OLMADI"
Sivasspor'dan Galatasaray'a sezonun en önemli transferlerinden biri olarak gelen Emre Kılınç, sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği 2 yılı ve ayrılışını şöyle anlattı:

"Aslında Galatasaray'da çok da kötü giden bir dönemim olmadı. Yunus Akgün çok formda geldi, geçen sezon Kerem Aktürkoğlu çok iyi işler yaptı. İkisini de çok severim. Hocamızın beni onların gerisinde görmesi doğal."

"İKİ SENEDİR ORTA SAHAYDIM"

"İKİ SENEDİR ORTA SAHAYDIM"
"Galatasaray'da iki senedir orta saha oynadım. İlk sene takımın en fazla forma giyen oyuncularındandım, 41 maç oynadım. Şampiyonluğu da averajla kaçırmıştık. Geçen sene farklı bir proje vardı, yine forma şansı buldum."

"KENDİMİ KANITLAMAK İSTEDİM"

"KENDİMİ KANITLAMAK İSTEDİM"
"Bu sene Galatasaray'a büyük transferler geldi, Yunus ve Kerem'in performansı ortada. Okan hocayla iyi bir ilişkimiz var. Ben oynayıp kendimi tekrar kanıtlamak istedim."

"FATİH TERİM İLE DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

"FATİH TERİM İLE DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"
Galatasaray'da çalıştığı tecrübeli teknik adam Fatih Terim'i çok önemli bir teknik adam olduğunu ifade eden Emre, "Fatih Terim'i anlatmaya gerek yok, Türk futbolunun en değerli insanlarından birisi. Fatih hocayla Avrupa'da devam etseydik daha farklı olabilirdi. Torrent de değerli bir antrenör. Tabii alışma dönemi zor oluyor. Yabancı bir hocanın uyum sağlaması kolay değil. Fatih hocayla daha farklı olabilirdi. Geçen sene Avrupa'da başarılıydık, tabii Barcelona geldi kurada." değerlendirmesinde bulundu.

KANATTA DAHA MUTLU

KANATTA DAHA MUTLU
Emre Kılınç, 10 numara pozisyonundan daha çok kanatlarda oynadığı zaman mutlu olduğunu dile getirdi.

Altyapılarda kenar oyuncusu olarak oynadığını vurgulayan sarı-lacivertli futbolcu, "Kenarda daha rahat oynuyorum. Orta sahada da oynadığım zaman da görevimi yaparım. Kenar oynamak daha fazla mutlu ediyor. Zaten buraya gelmemdeki sebeplerden biri de buydu. Hocamız beni kenar oynatmak istiyor ama son maçta olduğu gibi ortada da oynayabilirim." dedi.
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