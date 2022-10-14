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Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

14.10.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tolgahan K. idaresindeki 01 FDA 37 plakalı otomobil, Mahmudiye-Çifteler kara yolu İsmetpaşa Kavşağı'nda Enes Yılmaz'ın (24) kullandığı 06 CVS 053 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencileri Enes Yılmaz ile motosikletteki Barbaros Ali Alçın (19), 112 Acil Servis ekiplerince Mahmudiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Alçın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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