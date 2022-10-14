ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Tolgahan K. idaresindeki 01 FDA 37 plakalı otomobil, Mahmudiye-Çifteler kara yolu İsmetpaşa Kavşağı'nda Enes Yılmaz'ın (24) kullandığı 06 CVS 053 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencileri Enes Yılmaz ile motosikletteki Barbaros Ali Alçın (19), 112 Acil Servis ekiplerince Mahmudiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Alçın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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