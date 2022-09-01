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Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi

01.09.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle sanatçılar Volkan Konak ve Kıraç konser verdi.

Kıraç, Tepebaşı ilçe Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde, sevilen eserlerini seslendirdi. Hayranları şarkılara eşlik etti.

Sanatçı Volkan Konak ise Seyitgazi Belediyesi tarafından, ilçenin kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konserde sahne aldı.

Konsere çok sayıda vatandaş katıldı.

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi

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Anahtar Kelimeler:
Kıraç Volkan Konak konser

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