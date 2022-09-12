Espressolab Avrupa'nın en büyük kahve deneyim merkezini Merter'de açtı

İSTANBUL (AA) - Yerli kahve markası Espressolab, 6 bin metrekarelik alanıyla Avrupa'nın en büyük kahve deneyim merkezi olan Espressolab Roastery'i, İstanbul'da açtı.

Tamamen yerli ve milli bir marka olarak 3'ncü nesil kahve akımının dünyadaki önemli temsilcilerinden biri haline gelen Espressolab, globalleşme hamleleriyle pazardaki konumunu daha da ileriye taşıyor.

Marka yolculuğunu yeni nesil bir projeyle taçlandıran Espressolab, 50 milyon liralık yatırımla Avrupa'nın en büyük kahve deneyim merkezi Espressolab Roastery'i İstanbul, Merter'de açtı.

Espressolab Roastery'de, kahve kavurma merkezi, coffee shop, kokteyl bar, bakery, workshop station, konferans salonu, mini sera alanı, co-working çalışma odaları gibi birbirinden farklı konsepte alanlar yer alıyor. Açılış lansmanını 11 Eylül 2022 Pazar günü gerçekleştirerek ilk davetlilerini ağırlayan Espressolab Roastery, kahve deneyiminin geleceğine dair ilgi uyandıran bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

İlk etapta 200 kişiye istihdam yaratmayı hedefleyen merkez, klasik kahve mağazası hizmetinden ziyade, nitelikli kahve deneyimi, kahve ile ilgili teorik ve pratik bilgi, konser, workshop, sanat etkinlikleriyle birlikte Türkiye’de daha önce olmayan bir kahve deneyim ortamı sunuyor.

Açılışta AA muhabirine açıklama yapan Espressolab Kurucusu Esat Kocadağ, Espressolab Roastery'nin 6 bin metrekare üzerine kurulu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burası, Avrupa'nın en büyük coffee shopu oldu. Yaklaşık 1 buçuk sene araştırma yaptık.Bu mekan aynı zamanda Türkiye'nin de ilk karton fabrikası.50 milyon lira yatırım yaptık ve sonunda hayırlısıyla burayı açtık."

Espressolab Roastery'de kahve üzerine özel eğitimler düzenleyeceklerini belirten Kocadağ, "Burada workshoplarımız var. Aplikasyonumuz üzerinden yer ayırtan herkese burada kahveyle ilgili tüm eğitimleri vereceğiz."şeklinde konuştu.

Kocadağ, Espressolab Roastery'inin hem yerli turistler için hem de yabancılar için uğrak bir yer olacağına vurgu yaparak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kahvenin demlenme şeklinin her türlüsünü burada insanlara yaşatıyoruz. O yüzden bayağı ilgi görecek. Zaten bizim özellikle Taksim taraflarında olan dükkanlarımıza yabancılar çok fazla ilgi gösteriyor. Aynı zamanda Ürdün'de, Fas'ta, Mısır'da, Katar'da, Suudi Arabistan'da şubelerimiz var. Oralarda da yabancılarla etkileşimimiz var. Bence Türkiye'ye gelenler de kesinlikle bize uğrayacaktır.

Burası Türkiye'deki 100'üncü şubemiz, yurtdışıyla beraber toplam 138 şubeye ulaştık ve her 3 günde bir tane Espressolab açmaya başladık. Bunun yüzde 70'i franchise. Şu an için franchiselerimiz bizden çok memnun. Biz de onlardan çok memnunuz. Beraber büyüyen bir aileyiz."

- "Espressolab Roastery'nin Merter gibi bir lokasyonda olması çok kıymetli "

Espressolab Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ersin Kefeli ise konuşmasında Espressolab Roastery'nin İstanbul'un çok kilit bir noktasında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnşaat sürecimiz yaklaşık bir yıl sürdü. Bu bir yılda, Türkiye'nin ilk karton fabrikasını dönüştürme süreci gerçekleşti ve bugün tamamlandı, nihayete erdi. Merter gibi bir lokasyonda olması da çok kıymetli oldu. Çünkü İstanbul'un tam göbeği diyebiliriz. Çok kilit bir noktadayız. E5'in hemen yanındayız. Taksim'den, Levent'ten, Beşiktaş'tan, Beylikdüzü'nden Avrupa yakasından yarım saate ulaşılabilecek bir lokasyon oldu."

Kefeli, Espressolab Roastery ile birlikte insanların düzenlenecek etkinliklerle 7/24 vakitlerini geçirebilecekleri ve çeşitli kahveleri deneyimleyebilecekleri bir mekan oluşturduklarını ifade ederek, "Arzumuz pazartesinden pazar gününe kadar 7/24 insanların gelip burada hem kahvelerini deneyimleyebildiği, hem de çeşitli kültür ve sanat etkinlikleriyle farklı deneyimler edinebildiği, hafta sonlarını değerlendirebildikleri bir alan olması. Bir yandan da kahve, tutkusu olan insanlar kahveye gönül vermiş, kahve sektöründe çalışanlar burada farklı bir deneyim elde etsin istiyoruz." dedi.

- Dünya barista şampiyonları eğitim verecek

Espressolab'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Katar, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Almanya, Güney Afrika, Kıbrıs, Filistin ve Portekiz'deki mağazalarında, kendi kavurduğu kahvelerini misafirlerine sunan Espressolab'ın yeni merkezinde kahve kavurma işlemlerinin izlenebileceği Roastery bölümü de misafirlere açık olacak. Workshop Station alanında ise uzman baristalar ve yurt dışından konuk olarak ağırlanacak dünya barista şampiyonlarının eğitim vereceği kahve workshopları düzenlenecek.

- Ünlü şefler ile özel buluşmalar gerçekleştirilecek

Bakery bölümünde kahvenin eşlikçisi olarak belli periyotlarda farklı yeni lezzetler sunulacak ve alanında ünlü pastry şefler ile de özel buluşmalar gerçekleştirilecek. Mekanda, taze kahve seçenekleriyle Coffee Shop, alkolsüz ve kahveli kokteylleriyle Moctail Bar gibi müşterilerin keyifle dinlenebileceği alanlar öne çıkıyor. Şirket içi ve farklı şirketlerin kullanımına açık olacak mini konferans salonuna da ev sahipliği yapan Espressolab Roastery, bu özelliğiyle iş toplantılarının gerçekleştirildiği, zihin açıcı hikayelerin paylaşıldığı bir düşünce alanı olarak konumlanıyor.

- Sürdürülebilir kahveciliği ön planda tutuyor

Kırklareli’nin Vize ilçesinde 50 dönüm arazi üzerine kurulu çiftliğinde, tamamen doğal beslenen 600 üzeri büyük baş hayvanı sayesinde en doğal sütü misafirleriyle buluşturan Espressolab, Türkiye'de kendi çiftlik sütünü kullanan tek kahve markası olarak öne çıkıyor. Şirket, yerel çiftliklerde ve endüstriyel tarım yapılmamış arazilerde, kimyasal ürün kullanılmadan iyi tarım yöntemleriyle üretilen kahve çekirdeği kullanarak kahveye nitelikli bir bakış açısı getiriyor.

Aynı zamanda Ruanda, Etiyopya, Endonezya, Guatemala, Kolombiya, Brezilya ve Kenya’daki yerel üreticileri destekleyen programlar geliştiren şirket, sürdürülebilir kahveciliği ön planda tutmaya devam ediyor. Kahve çuvallarını geri dönüştürerek ürettiği el yapımı çantaları mağazalarında satışa sunan şirket, çantaların geliri ile de Kenya, Etiyopya ve Ruanda’daki kadınların sosyo-ekonomik yönden güçlendirilmesine destek oluyor.

- Yatırımcı ilgisi artacak

Türkiye ve yurt dışında franchise yatırımlarla büyümeye devam eden Espressolab, Espressolab Roastery ile yatırımcı ilgisini artırmayı hedefliyor. 2022’de yatırımlarını hız kesmeden sürdüren şirket, dünya genelinde 165 mağazasıyla hizmet vermeye devam ediyor. Espressolab, Espressolab Roastery ile kahve kavurma kapasitesini aylık 35 tona çıkararak, dünya çapında 11 ülkede hizmet veriyor.

Almanya merkezli FoodService Europe & Middle East dergisinin yaptığı araştırmada Avrupa’nın en hızlı büyüyen kahve markaları sıralamasında yüzde 29,3’lük bir büyümeyle altıncı sırada yer alan şirketin Türkiye dışında; Almanya, Kıbrıs, Portekiz, Mısır, Fas, Filistin, Irak, Dubai, Katar, Ürdün ve Güney Afrika’daki mağaza yatırımları devam ediyor.