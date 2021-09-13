Estetik yaptıran Türkan Şoray'ın yüzündeki değişim olay oldu

Türk sinemasının en güzel kadınlarından biri olan Türkan Şoray da estetik modasına uydu. Son dönemde 20 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Şoray'a hayranlarından yorum yağdı.

20 KİLO VERDİ, FRANSIZ ASKISI YAPTIRDI

Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından olan Türkan Şoray, paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz aylarda estetik yaptırdığı iddiasıyla gündeme gelen Şoray'ın son paylaşımı, iddiaları güçlendirdi. Fazla kilolarından da kurtulan usta oyuncunun son hali hayran bıraktı. Eski formuna kavuşan ve Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren usta sanatçı Türkan Şoray yıllar önceki haline geri döndü.