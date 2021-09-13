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  4. Estetik yaptıran Türkan Şoray'ın yüzündeki değişim olay oldu

Estetik yaptıran Türkan Şoray'ın yüzündeki değişim olay oldu

13.09.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının Sultan'ı olarak anılan 76 yaşındaki usta oyuncu, senarist, yönetmen ve yazar Türkan Şoray'ın Instagram hesabındaki paylaştığı fotoğraf karesi sosyal medyada olay oldu. Fazla kilolarından kurtulan ve yüzüne estetik yaptıran Şoray'ın son haline takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Türk sinemasının en güzel kadınlarından biri olan Türkan Şoray da estetik modasına uydu. Son dönemde 20 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Şoray'a hayranlarından yorum yağdı.

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20 KİLO VERDİ, FRANSIZ ASKISI YAPTIRDI

Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından olan Türkan Şoray, paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz aylarda estetik yaptırdığı iddiasıyla gündeme gelen Şoray'ın son paylaşımı, iddiaları güçlendirdi. Fazla kilolarından da kurtulan usta oyuncunun son hali hayran bıraktı. Eski formuna kavuşan ve Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren usta sanatçı Türkan Şoray yıllar önceki haline geri döndü.

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Ünlü oyuncuların son hali

Canan Perver

Canan Perver

Aydan Adan

Aydan Adan
Aydan Adan

Beyhan Saran

Beyhan Saran
Beyhan Saran

Emel Sayın

Emel Sayın
Emel Sayın

Ajda Pekkan

Ajda Pekkan
Ajda Pekkan
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Anahtar Kelimeler:
Türkan Şoray Instagram
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